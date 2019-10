Z pohledu obyvatel Prahy v seniorském věku jsou to velmi smutná prvenství: v metropoli je ze všech českých krajů největší přetlak jak na místa v domovech důchodců, tak i v domovech se zvláštním režimem (například Alzheimer centra), spočítali experti Institutu evaluací a sociálních analýz.

Ilustrační foto. Domov seniorů | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Co to konkrétně znamená? Na konci loňského roku evidovalo ministerstvo práce a sociálních věcí na území hlavního města 9528 neuspokojených žádostí do takzvaných pobytových služeb. Kapacita domovů přitom činila o rok dříve pouze 3573 lůžek – z nichž byla naprostá většina obsazená.