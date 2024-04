Jan Bejšovec buduje svou sbírku uměleckých děl už několik let. Jeho jednáctiletý syn také postupně nachází zalíbení v umění. A právě pro syna Jan Bejšovec vytváří svou další sbírku. Tu až do poloviny léta naleznete v karlínské Galerii Magnus Art.

Jan Bejšovec a syn | Foto: s povolením Galerie Magnus Art

Umění dvacátého století Jan Bejšovec sbírá již přes čtyřicet let. Ve sbírce je možno nalézt originály od Jana Zrzavého, Bedřicha Stefana či Krištofa Kintery.

„Moje sbírka nemá žádný koncept. Pro mě je nejdůležitějším parametrem, zda se mi dílo líbí, či nelíbí,“ přiznává sběratel, který na otázku, které dílo ze sbírky má nejraději s nadsázkou říká: „Všechny své děti mají přeci rodiče rádi stejně.“

Bejšovec & syn v Galerii Magnus ArtZdroj: s povolením Galerie Magnus Art

Výstava v karlínské Galerii Magnus Art nese symbolicky název Bejšovec & syn. Jan Bejšovec totiž buduje sbírku i pro svého jedenáctiletého syna. Ten, stejně jako jeho otec, o umění projevuje zájem od útlého dětství. V pokojíčku mu z dob, kdy miloval vláčky, visí například obraz lokomotivy od Jaroslava Ronka.

Podle Bejšovece se ale láska k umění se nedá předat. „Vztah k umění ve vás buď je, nebo není. Já jsem odmalička toužil umění vlastnit a bytostně mě zajímalo. Od malička jsem četl verneovky, často ilustrované Zdeňkem Burianem, a skupoval jsem je po antikvariátech, kam jsem chodíval po škole. Vzpomínám, jak jsem coby školák v sobotu dopoledne zazvonil na zvonek s příjmením Burian u vily v Podolí a vnutil se k němu na návštěvu do ateliéru. Přinesl jsem si s sebou knížky, které jsem si od něj nechal podepsat. On mi do nich vepsal věnování, a dokonce i něco nakreslil. Byl jsem hrozně šťastný,“ vzpomíná na své dětství.

„Výše ceny díla určitě není přímo úměrná kvalitě. Objektivní kritéria neexistují, protože umění je v zásadě velmi subjektivní. Lze ale zohlednit fakt, že něčí dílo oslovuje i léta po smrti svého tvůrce. Proto jsou v mých očích vzácná díla od Toyena nebo Františka Tichého,“ dodává Bejšovec.