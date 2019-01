/INFOGRAFIKA/ První protažení tramvaje za hranice hlavního města do Středočeského kraje pokročilo v přípravách. Krajská správa silnic Středočeského kraje, která bude jedním z investorů nové trasy, už podala žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Jde o jeden z prvních důležitých kroků k celé stavbě, která má podle materiálu být hotová v roce 2023. Minulé i současné vedení Prahy dává rozšiřování tramvají velkou prioritu. Vyvedení tramvaje za město má odvést současně část aut od zajetí až do hlavního města. I kvůli tomu počítají s vybudováním dvou velkých parkovišť u tramvajových zastávek. U Zdib vznikne parkoviště s 420 místy, na Terminálu Sedlec, kde bude tramvajová smyčka, parkovací dům pro 840 aut.

Praha plán na tramvaj vysvětluje především rostoucí příměstskou zástavbou a silným automobilovým provozem.

„Cílem záměru je zefektivnění, zatraktivnění a především zkapacitnění veřejné dopravy v severní oblasti středočeského regionu na rozhraní hlavního města Prahy a Středočeského kraje, kdy současné autobusové spoje již kapacitně nedostačují. Dalším důvodem připravované výstavby trati je omezení počtu automobilů jedoucích ze Středočeského kraje do Prahy a jejich zachycení již na periferii na novém parkovišti P+R u dálnice D8 v katastru obce Sedlec,“ uvádí autoři v rozsáhlé dokumentaci, ke které se teď mají možnost vyjádřit nejen úřady, ale i občané.

Stavba za dvě miliardy korun

Pět a půl kilometru dlouhá trať vede z velké části po stávající silnici II/608 z Kobylis do Zdib. Po dokončení by se měla tramvaj dostat do Kobylis z konečné do deseti minut, řidiči přijíždějící na okraj Prahy pak budou v kombinaci s metrem ve středu města do půl hodiny.

Trať je novostavbou, jen na začátku jde o rekonstrukci 150 metrů současné tratě do kobyliské vozovny. Dálnici D8 má překonat mostní estakádou, kde bude konečná s pracovním názvem Sedlec a parkovacím domem pro tisíc aut. Další záchytná parkoviště mají vzniknout ještě po trase.

Podle prvních odhadů má trať vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Vznikne celkem šest nových zastávek: Kobyliská, Prunéřovská, V Rybníčkách, U Celnice a U Kostela. Konečná bude Sedlec, zvažuje se i další protažení až přímo do obce, nejen k dálnici.