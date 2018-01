Praha slibuje tisíc levných bytů. Poté, co své rozprodala

/INFOGRAFIKA/ Zhruba tisícovka cenově dostupných městských bytů do dvou let. Především pro mladé rodiny či sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel coby příprava na předpokládané schválení zákona o sociálním bydlení novou Poslaneckou sněmovnou. A také byty pro učitele, policisty, hasiče.

To je cíl, který si vedení metropole vytklo ve svém strategickém plánu. A na jeho plnění stále trvá, potvrdil Pražskému deníku resortně odpovědný radní hlavního města Richard Lacko (ANO). Praha si tak po více než patnácti letech vyzkouší roli developera a pustí se do stavby vlastních bytových domů. Poté, co většinu svých původních bytů „rozpustila“ v několika privatizačních vlnách. Jen od roku 2011 dodnes jich ze zhruba čtyř tisíc zbývajících prodala celé tři tisícovky.

Start už v létě

Ještě letos v létě podle Lacka odstartuje stavba domu s dvěma stovkami bytů na Černém Mostě odhadem za půl miliardy korun. Obdobné projekty se prý ve zmiňovaném horizontu dvou let objeví v Dolních Počernicích a také na Opatově. Už dříve město z rozpočtu vyčlenilo dvě miliardy na nákup pozemků. V úvahu údajně připadají například parcely v Hostivaři, ve Stodůlkách, nebo třeba v Hlubočepích.

K bytům přijdou uchazeči, splňující konkrétní podmínky, a to pravděpodobně na základě veřejného losování. „Mapujeme ale i momentální potřeby sociálně slabých skupin obyvatel Prahy. Může jít třeba o bývalé klienty dětských domovů. Malometrážní byty hodláme takovým lidem distribuovat i prostřednictvím řady neziskových organizací, což už se z části děje i dnes,“ vysvětlil radní Lacko. Doplnil, že jedním z důvodů magistrátní aktivity v tomto směru je i údajný slabý zájem developerů o investice do nájemního bydlení.

Jednotlivé pražské radnice se rovněž musí na zákon o sociálním bydlení připravit, jenže mnohdy nemají „kde brát“. Také ony totiž v současné době disponují jen zlomkem vlastních bytů v porovnání s dobou před startem privatizace.

Opravy s dotacemi

„Naše městská část má k dispozici jen velmi omezený počet bytů. Vybydlené prázdné byty postupně opravujeme a pronajímáme. A to těm, kteří to nejvíce potřebují,“ podotkl pro Pražský deník starosta Prahy 7 a novopečený poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Například Praha 8 vyčlenila na opravy bytového fondu svěřeného magistrátem 25 milionů korun, přičemž 20 milionů na to dostala od města. Loni za to stihli na osmičce opravit 43 bytů, určených zejména pro seniory a učitele. Projekt bude pokračovat i letos.

Praha 7 se zase chlubí tím, že od posledních komunálních voleb v roce 2014 opravila a pronajala víc než polovinu ze 110 nevyužívaných bytů ve špatném technickém stavu. Většinu zrekonstruovaných jednotek nabídla holešovická radnice v režimu podporovaného bydlení. Typicky seniorům a samoživitelkám. Podpořila ale také začínající učitele.