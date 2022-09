Ne, že by si snad usmyslel vystřídat starostu Jana Konvalinku (ANO) ve funkci, ale natočil sedmidílný předvolební seriál pro Spojence (TOP 09, STAN, HLAS). „Všechno byla obrovská náhoda,“ říká a popisuje, jak se před prázdninami ocitl v příbramském divadle na debatě, kterou moderovala kandidátka Spojenců Markéta Škodová. Jak si následně povídali. „Znali jsme se od vidění, rozhodně jsme nebyli kamarádi. Vyprávěla o tom, že je škoda, jak málo jsou lidé v Příbrami aktivní a zajímají se osud svého města. Nevím, co se stalo, ale najednou jsem se zastyděl,“ přiznává.

Druhý den vyhledal program Spojenců. Zjistil, že se s ním ztotožňuje, a tak přemýšlel, jak pomoci. Škodová je dvojkou kandidátky, Marek Školoud čtyřkou. „S ním jsem se už znal. Mimořádně pracovitý člověk. Markéta má zase charisma a je velmi kreativní. Oba dobře vypadají. Napadlo mě: kluk a holka provádějí po městě, upozorňují na chyby, třeba i chválí a hlavně nabízejí řešení,“ zdůrazňuje.

Slovo dalo slovo a dva „hrdinové“ a jednočlenný štáb vyrazili sedmkrát během července po Příbrami. „S Davidem se spolupracovalo skvěle. Dovede vyrobit profesionální produkt jen s foťákem, stativem a dvěma mikrofony,“ chválí režiséra Školoud. Zase si nic nenalhávejme, jak si sám z redakce pamatuji, vytvoření pohodové atmosféry není zrovna jeho silná stránka. „Při každém osmém opakování jedné věty, jsem se trochu bála, že pro Davida nebude zase dost dobrá,“ líčí Škodová, jež se během natáčení občas i bavila. „Třeba tím, že používal i při takovémto typu točení slova jako lokace nebo na nás křičel ‚akce!‘,“ směje se.

Ani podobná průprava nepřiměla některého z aktérů k myšlence na změnu povolání. „Herci se z nás nestanou,“ zazní unisono z úst předsedy Spolku Pražská ulice i členky Osadního výboru Březové Hory. „Uvolněněji se cítím za objektivem než před ním. Raději pozoruji, než jsem pozorovaná,“ neskrývá Škodová. „Chvílemi jsem se dost potil, možná proto, že jsme skoro všechna videa točili v třicetistupňovém vedru,“ přidává svou vzpomínku Školoud. „Naším největším nepřítelem byly vítr, déšť a slunce. Nejtěžší bylo, že jsme nemluvili spatra, ale podle scénáře, i když jsme si ho sami napsali. Člověk pak není tak přirozený. Zvláště neherec.“

Přes nedokonalosti, je odezva na seriál veskrze pozitivní. „Výsledek práce předčil moje očekávání. Je to svěží volební minisérie o normálních lidech i starostech,“ míní Škodová. „Pomohlo i to, že jsme na všechno nebyli sami. Vybranou oblast s námi vždy prochází, a to doslovně, konkrétní expert z naší kandidátky,“ připomíná Školoud. Premiéra nového dílu je na sociálních sítích i TV Fonka vždy v pondělí. „Těší nás hlavně to, že lidé vstřícně reagují na obsah,“ dodávají všichni tři tvůrci této příbramské road movie.