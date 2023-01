Letošní prezidentskou volbu provázela i historicky nejvyšší volební účast. V hlavním městě přišlo k urnám přes 70 procent voličů. V roce 2013 to bylo 65 procent, v roce 2018 skoro 68 procent.

Komentář: Volilo se proti, nikoli pro

Výrazné vítězství Petra Pavla udělalo radost některým představitelům pražské politiky, ti už dopředu avizovali, že bývalý generál má jejich hlas. „Chci ve druhém kole toho, kdo bude schopen porazit Babiše. To je, myslím, Petr Pavel. Rozhodnutí je to složité, některé další demokratické kandidáty znám osobně a velmi si jich vážím,“ zveřejnil na sociálních sítích starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Přesvědčuji k účasti ve volbách jen ty, o kterých vím, koho budou volit. To je důležitá součást strategie,“ doplnil s nadsázkou.

Naopak Patrik Nacher, šéf pražských zastupitelů ANO a člen tábora Andreje Babiše, výsledek volby postavil do kontrastu k průzkumům. „Jasně se ukazuje virtuální realita všech průzkumů, prognóz a z toho vycházejících různých výzev, aby někdo odstoupil a do 2. kola postoupili dva ,demokratičtí' kandidáti,“ napsal na Twitteru.

Babiš někde až třetí

Nacherovi i dalším politikům ANO pak zřejmě neudělaly radost výsledky prvního kola v některých městských částech. Mezi 57 městskými částmi se našly čtyři, kde Andrej Babiš skončil dokonce i za Danuší Nerudovou až na třetím místě. V Praze 1 získal expremiér necelých 13 procent, Nerudová přes 16.

V Praze 2 pak byl zisk Babiš versus Nerudová 14 procent versus 17 procent. Stejně byly hlasy rozloženy i v Praze 7. V Troje dalo Babišovi hlas přes 15 procent voličů, Danuši Nerudové přes 17 procent.

V 38 městských částech získal Petr Pavel přes padesát procent hlasů. Nejvíc pak od obyvatel Velké Chuchle, kde si zapsal zisk 58 procent hlasů. Asi nejvyrovnanější souboj v metropoli svedli Pavel a Babiš v Královicích. Zde Pavel získal 36 procent a Babiš 30 procent hlasů. To je také městská část, kde Andrej Babiš dosáhl na nejvyšší zisk. Naopak nejméně dostal v Praze 1 – necelých 13 procent hlasů.

Překonal své hnutí

Podpora Andreje Babiše při prvním kole volby v Praze v podstatě odpovídá ziskům hnutí ANO při jiných volbách v metropoli. Dokonce je bývalý premiér o kousek úspěšnější než jeho hnutí. Například při sněmovních volbách v roce 2021 získalo hnutí ANO 18 procent hlasů, v roce 2017 pak 20 procent. V komunálních volbách loni na podzim pak ANO dostalo 19 procent, v roce 2018 dokonce jen 15 procent.

Volba Petra Pavla v metropoli, kde je vyšší poměr lidí s maturitou, patří k bohatším regionům a je tu menší míra exekucí, nepřekvapila sociologa a ředitele společnosti PAQ Research Daniela Prokopa. Podle analýzy, kterou jeho společnost po volbách vytvořila, totiž Andrej Babiš uspěl právě v místech s vyšší mírou chudoby, exekucí a nižší mírou vzdělání a socioekonomického rozvoje. A Prokop si všiml i další zajímavosti. „Petr Pavel jasně poráží Danuši Nerudovou v bohatších regionech,“ zveřejnil sociolog na Twitteru. To se stalo i v Praze, kde Nerudovou nakonec volilo jen necelých 15 procent lidí.