Příbramsko /INFOGRAFIKA/ - Ačkoliv v řadě škol na Příbramsku mohou žáci při vyučování v některých případech využívat tablety, u mobilních telefonů to rozhodně neplatí. Školáci jej mohou používat jen omezeně.

„Pokud žáci nosí do školy mobilní telefony nebo jinou elektroniku jako jsou tablety, přehrávače a podobně, musí ji mít vypnutou po celou dobu pobytu ve školní budově. Zároveň je zakázáno pořizování záznamů ostatních spolužáků, vyučujících a pracovníků školy bez jejich souhlasu," sdělil ředitel Základní školy pod Svatou Horou Roman Behún.



Podobná pravidla musí dodržovat i žáci ze základní školy v Jiráskových sadech, ale i v Březnici.

„Ředitelství vychází z přesvědčení, že rizika a omezení související s jejich využitím převažují nad přínosem. Míněno je riziko pořizování nedovolených zvukových a obrazových záznamů, nároky na bezpečnost žáků, již tak vysoká míra využívání elektronicky a ztráta osobního kontaktu, společného sdílení času a snižování participace na společenském dění ve škole," řekl k pravidlům ředitel březnické základky Miroslav Bělka.

Moderní vyučovací pomůcky

Zároveň nepopírá, že v budoucnu by moderní technologie mohly zpestřit výuku. „Koncepce školy počítá se vzděláváním žáků a smysluplným využitím těchto zařízení ve vybraných hodinách, při projektech - prevence rizik, vyhledávání informací, aplikace, cloud a podobně," naznačil ředitel.

S používáním tabletů jako studijní pomůcky mají zkušenost školáci v základní škole pod Svatou Horou i žáci základní školy v ulici 28. října v Příbrami. Společně s interaktivní tabulí se tak prostor třídy promění v interaktivní místo plné zajímavých možností. Školáci jdou s dobou a v hodinách využívají tablety.

„Pro učitele se stává výborným partnerem a také motivačním prvkem ve výuce. Žáci zase oceňují zábavnou formu zkoumání látky, kterou v hodinách probírají. Velmi zajímavé je také okamžité získání zpětné vazby při testování učiva. Žák i učitel okamžitě zjistí, jakým způsobem byl test znalostí vyplněn," podělil se už dříve o svou zkušenost ředitel základní školy Jaroslav Kopecký.

Ideální věk pro pořízení mobilu

Konec prvního stupně základní školy či začátek druhého je podle Čechů optimální doba, kdy by měli rodiče dětem pořídit první mobilní telefon. Vyplývá to z průzkumu regionálních Deníků mezi sedmi stovkami Čechů po celé republice.

Ideální věk je podle nich v průměru devět let, shodují se ženy i muži napříč republikou. Pouze podle padesátiletých a starších lidí by se děti měly k prvnímu telefonu dostat později - až v jedenácti letech.

Překvapivě se ukazuje, že pětina dotazovaných by nyní mobil dítěti pořídila o rok až dva dříve, než to ve skutečnosti udělali. Nicméně skoro polovina lidí oslovených Deníkem připustila, že by dítěti pořídila mobil, aby se necítilo vykořeněné z kolektivu, když ostatní spolužáci už ho mají.

Víc než polovina by také souhlasila s tím, aby školáci odevzdávali telefony před vyučováním alespoň na prvním stupni základní školy. Pro zabavování mobilů středoškolákům je pak už jen 22 procent lidí.

