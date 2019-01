Příbram - Celoplošnou deratizaci stokové sítě zahájí v příštím týdnu vodohospodáři ze společnosti 1. SčV. Postupně hodlají využít zhruba sedm tisíc kanalizačních vstupů, včetně těch na Příbramsku. Na hubení hlodavců spotřebují na tunu nástrah.

„Domovem potkanů je bohužel zároveň i kanalizační síť, kde je největším problémem jejich výskytu používání drtičů domovních odpadů či zbytky u popelnic a v kanálech. Obyvatelé tak nebezpečným škůdcům vlastně zajišťují přísun potravy a podporují jejich život," uvedla mluvčí společnosti Kristina Blaszczyková.

Deratizaci provádí každoročně odborná firma podle s ohledem na počasí či na základě oznámení o výskytu hlodavců ze strany obyvatel. „Deratizace je prováděna umisťováním speciálních nástrah obsahujících rodenticidní přípravky do vlhkého prostředí kanalizačních šachet stokových sítí," vysvětlila mluvčí. „Aby byla deratizace účinná, je potřeba ji opakovat ještě v podzimních měsících. Skončit by měla do konce listopadu." Náklady na hubení hlodavců se letos vyšplhají téměř na půl milionu korun," dodala.

Nahlásit zvýšený výskyt potkanů v lokalitách, které obhospodařuje 1.SčV, mohou obyvatelé přímo na vodohospodářském dispečinku na telefonu 318 622 631.