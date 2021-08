Podle středočeské policejní mluvčí Vlasty Suchánkové jsou stavy policistů poddimenzované nejvíce na Praze-jih, kde aktuálně chybí 33 lidí, 28 mužů i žen zákona by potřebovala policie doplnit dále v Benešově, podobně je na tom i Kladno, kde aktuálně chybí 27 kolegů ve službě.

V oblasti Prahy-západ by mezi sebou policisté rádi uvítali dalších 25 kolegů a stejně tak hlásí personální nouzi Mělník, kde schází na obvodech celkem 24 zájemců, kteří by oblékli uniformy.

Covid ztížil nábory na školách

Situace se bude zlepšovat patrně jen pozvolna, jelikož se od počátku roku nově do služebního poměru přihlásila zatím jen stovka mužů a žen, kteří se rozhodli vykonávat toto náročné povolání.

Jak potvrzuje Václav Hatlman, ředitel Územního odboru Policie České republiky Kladno, které je největším středočeských městem, svoji roli v tom sehrál i covid, kdy déle než rok nemohli na středních školách a stejně tak na úřadech práce pořádat nábory.

„V jiných letech běžně nabereme okolo stovky středoškolských zájemců o práci u policie a letos je to jen 25 nových lidí, kteří se přihlásili, a to je velký propad,“ konstatuje ředitel.

Už nyní je proto potřeba myslet do budoucna s ohledem na to, že absolvent střední školy přijatý do služebního poměru odchází do praxe nejdříve po roce absolvování denního studia na policejní škole.

Delší dojezdové časy

Pokud jde o menší města, podstav policistů je zde citelný. Například Slaný má ve své působnosti dalších 40 obcí, dojezdové časy se pochopitelně natahují.

„Naší prioritou je proto při současném náboru směřovat lidi primárně do Slaného a na některá obvodní oddělení v Kladně. Pokud by stávající počet klesl ještě více, máme pochopitelně možnost převelet policisty i z jiných útvarů, ale prioritou je nabrat si vlastní,“ vysvětlil Hatlman.

Aktuálně je tak na Kladensku 28 volných míst a dalších 22 lidí je v základní odborné přípravě. „Do výkonu nám chybí okolo 50 lidí, přičemž na podzim už se vrátí někteří ze školy i do Slaného,“ dodal.

Co se týká dopravní policie, ta byla například na Kladensku před 2,5 lety před totálním kolapsem.

„Zbylo nám tehdy posledních 6 dopraváků nehodářů. Tím, že jsme se problematice dost intenzivně věnovali, se situace stabilizovala. V současné době má dopravní inspektorát 33 lidí,“ podotkl Hatlman.

Služba u policie je velmi pestrá

Přestože covid některé plány zejména při náboru nových lidí překazil, na druhé straně ukázal, že zaměstnání u policie je především stabilní a poskytuje jisté záruky.

„Služba u policie je velmi pestrá. Kromě pořádkové a dopravní služby se lidé u nás mohou vyprofilovat do různých oborů, ať už jsou to psovodi, potápěči, pyrotechnici. Spektrum je skutečně široké,“ připomněl Václav Hatlman.

Je to jako v každém oboru. Někdo po čase zjistí, že to pro něj není životní směr, a jiný se v práci takzvaně najde.

„Minulý týden jsme předávali na krajském ředitelství medaile policistům, kteří slouží deset, dvacet i třicet let, a není jich rozhodně málo. Jim patří můj velký obdiv a dík, za to, že vydrželi,“ vyzdvihl Hatlman.

„Logicky jsou mezi námi i takoví, kteří hledají uplatnění například v Praze. V rámci přerozdělení financí je na tom hlavní město trošku lépe. Na druhé straně je spousta policistů, kteří jsou spokojeni ve svém obvodu, vládnou místní znalostí, jsou zde roky a hlavně mohou předávat zkušenosti mladším kolegům. To je pro výkon služby velmi důležité,“ dodal.

Slušné platy a benefity

Motivací jsou podle krajského policejního ředitele Václava Kučery nyní i dobře nastavené platové podmínky, které se za poslední roky výrazně zlepšily.

Každý, kdo nastoupí, začíná s platem okolo 24 tisíc korun hrubého, přičemž výplatu dostává od první chvíle, tudíž i po dobu ročního studia na policejní škole.

„Po absolvování školy se plat automaticky zvedá o další čtyři tisíce korun. K tomu se připočítávají příplatky za směnnost a další nenárokové složky platu. Mohu potvrdit, že policisté mají v současnosti velmi slušný plat, převyšující 31 tisíc hrubého. Byly doby, kdy brali okolo 20 tisíc korun, a to se pak sháněli lidé velmi těžko,“ dodává krajský ředitel.

„Průměrný plat policisty přitom v roce 2019 činil okolo 44 290 korun,“ sdělil Kučera.

I benefitů je celá řada. Pro policisty, kteří jsou dislokováni v daných městech kraje, dokáže vedení zajistit bydlení ve spolupráci s magistrátem nebo příslušným úřadem.

Policie má navíc vlastní síť resortních zdravotnických zařízení, stejně jako sportoviště či rekreační zařízení, a dalším benefitem jsou i příspěvky na stravování, rekreační pobyty, lázeňské a rehabilitační pobyty či kulturní akce. K tomu všemu mají policisté nárok na 6 týdnů dovolené.

Přibývají ženy

Na obvodech se policisté většinou střídají ve službách, ale lidé v administrativě pracují i na ranní směně.

„Takto vycházíme vstříc například maminkám s dětmi a tak podobně. Za posledních několik let se totiž poměry mužů a žen v uniformě hodně proměnily. Nebývalo tomu tak vždy, ale v současné době u nás pracuje téměř třetina žen. Když jsem začínal u policie, žena byla ve sboru spíše raritou,“ říká Kučera.

„Dnes se objevují již ve všech oborech naší profese,“ potvrzuje krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková a dodává: „Ženy jsou výborné zejména při vedení administrativy. Mají zde svou nezastupitelnou roli a jsou velmi pečlivé.“