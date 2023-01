Kontroly ve středočeských restauracích: hygiena odhalila nepořádek i šizení

Zmiňovaných pokut udělili hygienici celkem 551, a to v celkové výši 1 511 600 Kč. V průměru tak na jednu sankci vychází částka 2,7 tisíce korun. Rozhodovali však i o uložení nápravných opatření. Pětkrát přistoupili dokonce k okamžitému uzavření provozovny, zpravidla se ale za součinnosti provozovatele i personálu podařilo zjištěné nedostatky rychle odstranit. Mimo jiné zástupci hygieny ve 47 případech nařídili sanitaci provozovny neboli důkladný úklid nebo čtyřicetkrát pozastavili výkon činnosti. To může znamenat třeba zákaz vaření do doby, než jsou pro přípravu pokrmů vytvořeny vyhovující podmínky; či například v provozovně občerstvení zákaz prodeje nebalených potravin – omezení provozu vždy záleží na konkrétním místě a zjištěném problému. Dále například čtnáctkrát došlo na vyřazení potravin ze stravovací služby. Nebo bylo ve třech případech třeba povolat firmu specializovanou na hubení hmyzu a hlodavců.

Restaurace i nemocnice

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje loni vykonali celkem 2195 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Převahu měly restaurace (766), stánky s občerstvením pevné i mobilní (375; často šlo o prodejce zmrzliny) a provozovny závodního stravování (361). Stranou pozornosti ale nezůstalo ani jídlo v nemocnicích nebo v zařízeních sociálních služeb. Stejně jako kavárny, bary a občerstvení, kde se nevaří.