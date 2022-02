Pobyt uprchlého vězně na svobodě ukončila ochranka prodejny

Policisté předpokládají, že s autem měl zmiňovaný muž jezdit v pondělí v době mezi 18.30 a zhruba 21. hodinou. Pak zřejmě zůstalo odstavené na blíže neurčeném místě v obci Psáry na Praze-západ, případě někde v okolí. Což by mohlo být i poblíž pomezí okresů Praha-západ a Praha-východ v této oblasti.

Opel Agila, ilustrační foto.Zdroj: Policie ČR

„Protože se vozidlo do současné chvíle vypátrat nepodařilo, policisté se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o pomoc; zejména na obyvatele obce Psáry a přilehlého okolí,“ zopakovala Schneeweissová, kde by se auto mohlo nacházet nejpravděpodobněji. „V případě jakýchkoliv poznatků či zjištění místa výskytu vozidla informujte, prosím, policisty Obvodního oddělení policie Jílové na telefonním čísle 974 867 120, mobilním kontaktu 735 785 920 nebo přímo na lince 158,“ uvedla mluvčí. „Na vozidlo nesahejte, nevstupujte do něj,“ zdůraznila. Zda z toho plyne, že mají policisté indicie, že auto mohlo zůstat odemčené, neupřesnila.