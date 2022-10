Všímavé občany tedy policie žádá o pomoc znovu, informovala mluvčí Michaela Richterová: „Pokud ji uvidíte nebo víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158; můžete obrátit i na jakoukoliv policejní služebnu.“

Pohřešování Elišky D. oznámila její matka 29. srpna – s tím, že dceru naposledy viděla 24. srpna večer. Následující den brzy ráno mladá žena domov opustila. Policie informovala o zanechaném vzkazu, že si potřebuje utřídit myšlenky.

Kriminalisté předpokládají, že může pociťovat obavy spojené s dokončením studia na střední škole: měla by navštěvovat 4. ročník. Roli mohla sehrát i postcovidová sociální fobie, s níž se léčí. Dále užívá léky na astma. Prášky sice u sebe nemá, ale nemělo by to představovat ohrožení života.

Eliška má velmi blízko ke koním, je tudíž možné, že si třeba mohla najít brigádu někde na statku, ranči nebo ve stáji. Existují však také důvodné obavy o zdraví a o život.

Pohřešovaná dívka má střední svalnatou postavu, měří 176 centimetrů. Její popis dále připomíná delší rovné světlejší vlasy a 12centimetrovou jizvu na levé noze: její umístění policie upřesňuje v oblasti lýtka vepředu. Při odchodu z domova nejspíš měla na sobě zelenou bundu, hnědé tepláky a černé kotníčkové boty značky Prestige; nemusí to ale být jisté.

Zřejmě si vzala s sebou černý campingový batoh a světle zelený spací pytel s červenou vnitřní částí. U sebe by měla mít nějaké peníze (částka však blíže známá není) a občanský průkaz; doma ale nechala platební kartu i svůj mobil.