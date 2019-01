Brdy – Střední Brdy by mohly zůstat vojákům i nadále. Tvrdí to někteří starostové podbrdských obcí, kteří si kvůli nejistotě o budoucnosti vojenského újezdu pozvali Jana Hamáčka, stínového ministra obrany za ČSSD.

Vojenský újezd Brdy - cílová plocha Jordán. | Foto: Karel Hutr

Konkrétně ho pozval Jiří Chvojka, starosta obce Chaloupky, která sice už neleží v našem okrese, ale na jednání se dostavil třeba i jinecký starosta Josef Hála.

„Besedy se zúčasnil i bývalý přednost Vojenského újezdu Brdy Březovský. Ten je v současné době zastupitel obce Chaloupky," podotkl chaloupecký starosta Jiří Chvojka a dodal, že z jednání vyplynulo, že namísto brdského újezdu by se měl spíše zrušit Vojenský újezd Boletice. Boletice mají jasnou přednost při rušení vojenských újezdů. Vláda zadala (pozn. red.: v Boleticích) studii na ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště vyhořelého jaderného odpadu z elektráren," tvrdí starosta Chaloupek. To naznačil i Hamáček a řekl, že tím pádem se nemůže v Boleticích provádět cvičná střelba.

Jan Hamáček už před časem Příbramskému deníku řekl, že by upřednostnil při rušení některého z újezdů právě Boletice před Brdy. To potvrdil po páteční schůzce v Chaloupkách a upozornil, že před rušením újezdu a vůbec kolem situace v Brdech je nutné znovu vyvolat jednání a diskuzi. Starostové mu totiž řekli, že se s nimi ohledně rušení brdského újezdu nikdo prakticky nebavil a ministerstvo obrany věc podávalo obcím jako konečné řešení.

Jinecký starosta Josef Hála si postěžoval, že skutečně se s nimi jednalo direktivně. „Shodujeme se na tom, že za rušením brdského újezdu byl podnikatelský projekt. Nám by přitom zrušení újezdu ublížilo. Máme v regionu už takhle vysokou nezaměstnanost. Je u nás dost vojáků, kteří tu i bydlí a vím, že jejich sociální zázemí do budoucna není zrovna příznivé. Řadový voják má třeba 16 tisíc základ, vše ostatní jsou jakési příplatky, ale to se nepočítá do důchodu a podobně," vyjmenovává Hála a dodává, že Hamáček přislíbil v případě, že po volbách bude ČSSD blízko rezortu ministerstva obrany, tak se na to podívá.

Starostové také řešili vyhlášení CHKO Brdy. Podle nich je ale CHKO zbytečně, pokud se zachová vojenský újezd. „Brdskou přírodu těžko ochrání CHKO, protože vzácná flora a fauna naopak potřebuje, aby v prostoru armáda "rajtovala" o stošest – to je názor ekologů. Navíc náklady jinecké posádky se nemohou započítávat do nákladů na chod vojenského újezdu, tak jako to udělalo bývalé vedení ministerstva obrany," tvrdí starosta Chaloupek Chvojka. Ministerstvo obrany podle Chvojky dost autoritativním způsobem přesvědčovalo obce, že Brdy jsou díra na peníze a pouze tady může armáda ušetřit. Jenže starostové se domnívají, že to vše bylo připravené, aby se Brdy rozparcelovaly a rozebraly pro nějaký podnikatelský projekt.

„Jak jsem již řekl, pokud bude ČSSD po volbách blízko rezortu, budeme iniciovat otevření debaty a diskuze kolem tohoto problému a dáme prostor občanům a obcím, ať se kolem toho rozvine dikuze. Je třeba vrátit zpracovaný projekt optimalizace vojenských újezdů k přepracování a zvážit, zda raději nezrušit Boletice," dodal po jednání se starosty Jan Hamáček.