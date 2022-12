Návrat ke klidu někdejších adventů

Čekání na Vánoce budou v krajských muzeích a galeriích tradičně provázet adventní koncerty, výstavy, ale i řemeslné trhy či tvořivé dílny s přiblížením starých tradic; letos nesešněrované jakýmikoli covidovými omezeními. Jejich program sjednotí souhrnná grafická podoba s označením Středočeský advent. Nově vytvořené logo pomůže návštěvníkům lépe se zorientovat v bohaté nabídce, míní krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09).

Ten také připomíná, co má nabídka krajských muzeí společné: snaží se připomenout pohodovou atmosféru adventu z minulosti, kterou v dnešní uspěchané době téměř neznáme – a předvánoční období se stává důvodem, abychom ve svém kalupu ještě přidali. V minulosti bývala tato doba klidnější: ano, lidé také gruntovali, zkrášlovali své domovy, pekli nejrůznější cukroví, které máme s vánočními svátky spojené dodnes. Ale také si ozdoby sami vyráběli nebo vyřezávali figurky do rodinných betlémů. Poznat, jak to kdysi v domácnostech vypadalo, umožní návštěva středočeských muzeí. „Lidé mají možnost se na chvíli zastavit a obdivovat krásu tradičních ručně vyráběných betlémů či historických vánočních ozdob, vyzkoušet si starobylé techniky pečení perníčků či výrobu tradičních vánočních dekorací,“ zve Švenda k návštěvě.

Z pestrého programu upozorňuje například na akci Vánoce na zámku, kterou připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; nabízí i výstavu vánočních ozdob s možností vyrobit si také vlastní. Návštěvníci zde vedle stále populární skleněné tradice mají příležitost poznat třeba i dnes už prakticky neznámé ozdoby ze včelího vosku, sušené pryskyřice, vaty, leonské ozdoby z jemných stříbrných vláken nebo například vánoční stromky z husího peří. Dojde zde i na tradiční adventní pochoutky. Výstavu historických ozdob nebo betlémů lze zhlédnout také například v mělnickém regionálním muzeu. Muzeum Českého krasu v Berouně mimo jiné přiblíží perníkářství: jak výstavou představující jeho historii v regionu, tak i výrobu perníčků připravenou pro menší návštěvníky.

Muzea nabídnou sérii koncertů

Na mikulášské programy, které se konají leckde, zástupci kraje a Středočeské centrály cestovního ruchu obzvlášť zvou do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně či Regionálního muzea v Kolíně. Doporučují také nenechat si ujít koncerty v Muzeu Podblanicka (15. prosince večer vystoupí sopranistka Markéta Fassati s hosty) nebo na Hrádku Českého muzea stříbra v Kutné Hoře (11. prosince zahraje odpoledne na nádvoří kvartet Ty.Tety a vpodvečer Victoria Ensemble přiblíží písně adventu a Vánoc z českobratrských kancionálů 15.–17. století).

Předvánočně laděné hudební programy ale nabídnou i další muzea, a to po celém kraji. Třeba už 3. prosince zve Hornické muzeum Příbram na večerní koncert vokálních souborů Gambale a Arytmie v cáchovně dolu Anna. Naopak až na 20. prosince chystá Regionální muzeum v Jílovém u Prahy koncert Spirituál kvartetu. Dokonce jen dva dny před Štědrým dnem pořádá vánoční koncert Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Ten už ale další posluchače nezve: již nyní je vyprodáno.