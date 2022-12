Na jednání krajské bezpečnostní rady to uvedl náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS), jehož kompetencí je oblast zdravotnictví. „Naše nemocnice samozřejmě zaznamenaly zvyšující se výskyt respiračních onemocnění zejména u dětských pacientů, a to i s nutností hospitalizace,“ konstatoval. „Situaci průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme, prozatím ji lze označit za stabilizovanou,“ uvedl Pavlík k aktuálnímu stavu.

Podobně jako v jiných krajích i ve středních Čechách počet akutních respiračních onemocnění stoupá zejména mezi nejmenšími děti a školáky, potvrdil ředitel středočeské hygienické stanice Tomáš Vodný. Průměrná nemocnost za uplynulý týden dosáhla v rámci kraje 2367 případů na sto tisíc obyvatel – což překračuje epidemický práh.

Mluvčí krajské hygieny Dana Šalamunová připomněla, že v padesátém kalendářním týdnu celková nemocnost včetně chřipky stoupla o 34,7 procenta proti týdnu předchozímu. „Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okresech Mělník (3422 onemocnění na sto tisíc obyvatel) a Mladá Boleslav (3321 onemocnění), nejnižší v okrese Praha-západ (1492), tlumočila Šalamunová zjištění ředitelky protiepidemického odboru Lilian Rumlové.

Stoupá také počet onemocnění s klinickým obrazem chřipky. V pátek 16. prosince Rumlová vyčíslila jejich podíl na celkové nemocnosti na 5,2 procenta – a v přepočtu na sto tisíc obyvatel to vychází na 124 případů.

Pokud budou některé nemocnice, domovy seniorů či další pobytová zařízení sociálních služeb vyhlašovat ještě do Vánoc zákazy návštěv, závisí to na rozhodnutí jejich vedení. To vzejde z vyhodnocení aktuální epidemické situace v okolním regionu.