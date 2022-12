Nejnověji byla ptačí chřipka prokázána v neděli 11. prosince u hrusického chovatele, který měl původně 25 slepic. Když sedm z nich uhynulo, věc nahlásil veterinární správě. Vzorky odebrané z mrtvých kusů putovaly do pražské laboratoře, která v neděli potvrdila očekávání: ptačí chřipku H5N1.

Ptačí chřipka: Tři ohniska odhalili inspektoři v Ladově kraji

Nebylo to překvapení nejen proto, že ve stejné obci veterináři během víkendu vybíjeli dva jiné menší chovy, u nichž se nákaza potvrdila v pátek. Ze slov mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka vyplynulo, že přeživší ptáci vykazovali typické příznaky: byli apatičtí a trpěli respiračními obtížemi i průjmem.

Slepice však nebyly jedinými postiženými. „V chovu se dále nacházely dvě husy a 14 kachen. Zbývající drůbež bude v souladu s legislativou utracena,“ konstatoval Vorlíček. Ten současně připomněl nový případ i z jihu Čech. Tam se jednalo o drobnochov slepic a kohoutů i několika kachen v oblasti obklopené rybníky s vodním ptactvem – v obci Ponědraž na Jindřichohradecku; v blízkosti (v rámci tříkilometrového ochranného pásma) předchozího ohniska ve Frahelži.

S nakaženými slepicemi umíraly i husy a kachny

Ve středních Čechách byla již v pátek prokázána ptačí chřipka ve dvou drobnochovech v Hrusicích a ve třetím v Nebřenicích (či Chomutovicích); u obce Popovičky taktéž na Praze-východ. V Hrusicích se jednalo o sousedy, z nichž jeden choval přes půl stovky kusů drůbeže (převážně slepic, ale i několik hus a krůt), z nichž uhynula více než polovina; vedle pak měli 20 kachen, z nichž zemřely dvě, plus 60 nosnic a šest hus. V Nebřenicích ptačí chřipce podlehlo 25 slepic ze 45hlavého hejna.

O tom, že by se v Hrusicích aktuálně prověřovalo ještě nějaké další hospodářství, nemá informace starosta obce Petr Sklenář (nez.). Deníku v pondělí řekl, že v obci ví o třech případech, které už veterináři řešili a vymezili uzavřená pásma s platností mimořádných opatření. „Chovatelům nařídili nahlásit na obecní úřad počty chované drůbeže; těchto hlášení se nám sešlo přes 40,“ konstatoval. S tím, že pokud by se masivnější úhyn projevil i v dalších chovech, asi by došlo také na jejich vybíjení. Sčítají se nejen slepice, kachny, husy, krůty a perličky, ale i holubi – nebo třeba papoušci.

Pokud se vysoce nakažlivá ptačí chřipka v chovu objeví (zpravidla v důsledku kontaktu s volně žijícími ptáky) je nutné všechnu drůbež utratit a bezpečně zlikvidovat. Výjimkou nejsou ani velké farmy. Takový podnik ale v Hrusicích není. „U nás máme jen drobné chovatele,“připomněl starosta Sklenář.

Původce nákazy: Volně žijící ptáci

Virus ptačí chřipky člověku neuškodí, ale pro ptáky představuje smrtelné nebezpečí. Virus napadá nejen kura domácího, krůty či vodní drůbež, ale také volně žijící ptactvo, pernatou zvěř i chované exotické ptáky. „Viry se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků,“ upozornil Vorlíček. Viry u ptáků způsobují vysokou nemocnost se značnými úhyny.

Při výskytu ptačí chřipky v okolí je zásadní, aby chovatelé zamezili kontaktu svých opeřenců s volně žijícími ptáky. Ideální je umístění do uzavřených prostor; potřebné je také zabránit husám a kachnám v návštěvě volně přístupných rybníků. Krmení je třeba podávat tak, aby se k němu nedostali volně žijící ptáci: například do kurníku, stáje nebo v bezpečně zasíťovaném výběhu. Dalšími opatřeními jsou sledování zdravotního stavu chovu s hlášením podezřelých úmrtí veterinární správě, je také třeba dbát na opatrnost při vstupu do hospodářství a při odchodu. Platí rovněž stanovená konkrétní opatření. Patří k nim třeba dočasné zákazy přemisťování chovaných ptáků i přemisťování vajec a omezeno je nakládání s drůbežím masem, zákazy lovu pernaté zvěře i doplnění jejích stavů – a možné není ani pořádat výstavy, trhy, přehlídky drůbeže nebo jiné akce se shromažďováním chovaných ptáků.

Obce a katastrální území s omezujícími opatřeními



- Ochranné pásmo a pásma dozoru: Herink, Hrusice, Lensedly, Štiřín, Čenětice, Křížkový Újezdec, Dolní Lomnice u Kunic, Kunice u Říčan, Všešímy, Mirošovice u Říčan, Božkov u Mnichovic, Mnichovice u Říčan, Myšlín, Modletice u Dobřejovic, Ondřejov u Prahy, Třemblat, Turkovice u Ondřejova, Pětihosty, Petříkov u Velkých Popovic, Radimovice u Velkých Popovic, Chomutovice u Dobřejovic, Popovičky, Kovářovice, Olešky, Radějovice, Jažlovice, Senohraby, Otice u Svojšovic, Předboř u Prahy, Všechromy, Velké Popovice



- Pásmo dozoru: Babice, Březí u Říčan, Čerčany, Černé Voděrady, Čestlice, Čtyřkoly, Dobřejovice, Hvězdonice, Chocerady, Samechov, Vestec u Chocerad, Vlkovec, Horní Jirčany, Jesenice u Prahy, Osnice, Zdiměřice u Prahy, Jevany, Jílové u Prahy, Kaliště u Ondřejova, Ládví, Těptín, Klokočná, Konojedy, Kostelec u Křížků, Kozmice u Benešova, Krhanice, Libeň u Libeře, Libeř, Louňovice, Lštění, Mrač, Mukařov u Říčan, Srbín, Žernovka, Nespeky, Nupaky, Oplany, Bělčice u Ostředka, Petroupim, Pohoří u Prahy, Poříčí nad Sázavou, Hole u Průhonic, Průhonice, Přestavlky u Čerčan, Dolní Jirčany, Psáry, Pyšely, Zaječice, Babice u Řehenic, Malešín, Kuří u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Strašín u Říčan, Voděrádky, Soběhrdy, Žíňany, Strančice, Svojšovice, Struhařov u Mnichovic, Hradec u Stříbrné Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice u Říčan, Svojetice, Tehov u Říčan, Tehovec, Čakovice u Řehenic, Lojovice, Mokřany u Velkých Popovic, Vestec u Prahy, Vodslivy, Vranov u Čerčan, Vranovská Lhota, Všestary u Říčan, Vyžlovka, Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky u Prahy, Zvánovice.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje