„Počasí nám přeje, a to je velmi důležité. I když se mítinky Zimního jezdeckého poháru konají zpravidla v areálech, kde jsou k dispozici hned dvě haly, při výrazné nepřízni počasí se jezdcům závodit moc nechce. Při sněhu či náledí je riziková již pouhá cesta na závody. Teď je tomu zcela naopak, počasí je téměř jarní a všichni jsou natěšení,“ řekl ředitel závodů Aleš Suchánek.

„Za dva týdny, kdy v Královicích proběhne další kolo tohoto seriálu, by to mohlo být ještě lepší. O dalších čtrnáct dní později, tj. od 22. do 24. března, bude Královický dvůr hostit velký Jezdecký festival, při němž zimní túra vyvrcholí jak ve skocích, tak ve spřežení. Navíc se uskuteční první letošní soutěže ve voltiži a v drezuře. Pokud počasí vydrží, mohli bychom přivítat ještě větší počet koní. Snad již drazí i ti, kteří začali s přípravou na sezonu o něco později,“ dodal Suchánek.

Více jak 200 startů znamená však i určité organizační starosti, aby program probíhal hladce. „Začínáme již v 8.00 hodin ráno, čas pro start zkrátíme ze 45 sekund na půl minuty a povolena bude přítomnost dvou až tří koní na kolbišti. Pro velké koně navíc otevřeme druhé opracoviště na venkovní jízdárně,“ zmínil ředitel závodů možnosti, jak průběh soutěží urychlit. „Jestliže bude vše probíhat dle plánu, poslední soutěž by mohla končit kolem 17. hodiny,“ doplnil.

Do Velké túry Zimního jezdeckého poháru ČJF je nahlášeno třicet dvojic. Mezi nimi i jezdec roku 2018 ve všestrannosti Miloslav Příhoda či vítěz loňského finále Českého skokového poháru Ondřej Pospíšil. Poprvé se letos v tomto seriálu představí i jeho šampion z roku 2018 Jan Štětina. Všichni zmínění jezdci si berou do tohoto klání na výšce 125 centimetrů hned tři koně, stejně jako Tereza Veselá, která v prvním kole brala druhý nejvyšší bodový příděl, hned po Vladimírovi Treterovi. Ten se zatím do Královic nepřihlásil.

Naopak přibyla další zajímavá jezdecká jména, jako například mistr České republiky ve všestrannosti 2018 Robert Pokorný, dále Jan Studnička, Adéla Půlpánová, Natálie Soukupová a další. V Malé túře se pokusí obhájit prvenství z Hradištka u Sadské Kristýna Vrbenská, mezi pony jezdci pak Klára Hlaváčková. Odkaz na kompletní seznam účastníků a další podrobnosti najdete ZDE.

Detaily o připravovaném Jezdeckém festivalu v Královicích u Slaného jsou ZDE.

Josef MALINOVSKÝ