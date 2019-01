Bezúhonní dospělí lidé by měli mít podle Pirátů možnost vypěstovat si a zpracovat až pět rostlin konopí pro vlastní potřebu bez hrozby postihu. Pirátští poslanci to navrhují v novele o návykových látkách, o níž nyní chtějí vyvolat veřejnou debatu. Obyvatelé se mohou k předloze až do poloviny října vyjadřovat na webu regulacekonopi.cz.

Předloha předpokládá, že lidé by mohli mít doma beztrestně až 1,25 kilogramu sušiny konopí, až 30 gramů by mohli nosit u sebe i mimo obydlí. Ostatním lidem by museli zabránit ve volném přístupu k tomuto konopí pod hrozbou pokuty až 15 tisíc korun.



Poslanec Pirátů Tomáš Vymazal uvedl, že Piráti budou o návrhu diskutovat i s odborníky, může se ještě měnit. Do Sněmovny by podle něho chtěli předložit konečnou verzi někdy koncem října.

Představili jsme komplexní zákon, který má za cíl uzákonit možnost samopěstovat, zpracovat a uchovávat dospělým občanům ČR omezené množství konopí pro vlastní potřebu. 800 000 lidí, kteří podle statistik ročně kupují nebo pěstují konopí za účelem samopéče, nejsou žádní zločinci. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 31, 2018

Pirátský návrh podpořil předseda spolku Legalizace.cz Robert Veverka, zároveň kritizoval nynější prohibiční politiku. "Je čím dál tím jasnější, že požadavek na legalizaci pěstování konopí pro osobní potřebu je legitimní… Prohibice problémy a rizika spojené s užíváním konopí neřeší," řekl Veverka. Poukázal například na černý trh, z něhož podle něho profitují zejména zločinecké skupiny.

Návrh je podle odborníka rozumný

"Návrh je z mého pohledu střízlivý, rozumný, není to žádné drama, které by nějakým způsobem výrazně zvětšilo trh a přineslo nějaká rizika," řekl bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS), který s Piráty spolupracuje. Předloha je podle něho naopak poměrně přísná. Mohla by ale podle něho pozměnit nynější extrémní stav, kdy je Česko podle Vobořila jednou z nejliberálnějších zemí u alkoholu a tabáku, a naopak drží prohibici u ostatních návykových látek. Vobořil by ale ještě uvítal jednoduchou registraci pěstitelů.

Předloha je podle něho "na hraně" úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961, která dopadá i na pěstování a držení konopí. Smlouvu Vobořil pokládá za zastaralou, přináší podle něho víc rizik než užitku.