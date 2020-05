Příměstská doprava kolem Prahy se vrací do normálního režimu

Příměstská doprava mezi Středočeským krajem a Prahou se vrátí do běžného režimu od začátku příštího týdne, autobusy zajišťující dopravu do škol již od středy 13. května. Informoval o tom Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která má na starosti hromadnou dopravu v metropoli. Od pondělí to bude znamenat zkrácení intervalů příměstských vlaků, obnovení spoje z Roztok do Hostivaře a úpravy provozu dalších linek do Středočeského kraje.

Příměstský vlak, strojvůdce. | Foto: ČTK

Od pondělí se intervaly mezi vlaky do Řevnic, Českého Brodu a Lysé nad Labem ve špičkách zkrátí z nynějších 30 na 15 minut. Stejný interval bude mít opět v pracovní dny dopoledne i vlak z Říčan. "Zároveň bude oproti původnímu předpokladu uspíšen návrat i všech dalších dočasně zrušených vlaků ve Středočeském kraji," uvedl Drápal. Dodal, že od středy budou s ohledem na požadavky škol obnoveny školní spoje na části příměstských a regionálních autobusových linek. Od pondělí začnou také v metropoli jezdit tramvaje podle tzv. poloprázdninových jízdních řádů, které jsou běžné v lednu a únoru, kdy podle statistik MHD využívá méně lidí. Autobusy podle nich jezdí od tohoto pondělí. Rozjela se také lanovka na Petřín. Více omezené jízdní řády, podle modelu běžného o prázdninách, pražská MHD zavedla koncem března s ohledem na omezení pohybu v důsledku šíření nového koronaviru. Provoz MHD za epidemie město omezilo kvůli poklesu počtu cestujících a také proto, že podniku chyběli zaměstnanci, kteří se například starají o děti kvůli zavřeným školám.

Autor: ČTK