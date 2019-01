Střední Čechy - Aktuálně pořádá Deník finále dvouměsíční unikátní reality show, ve které se ženy ze čtrnácti krajů republiky zaměří na cvičení, zdravý životní styl a pozmění svůj jídelníček tak, aby v květnu dosáhly co nejvýraznější proměny. Středočeské zástupkyni Haně Cihlářové se podařilo zhubnout už šest kilo. Teď se hubnutí zpomaluje, ale to je jenom dobře.

Hana Cihlářová často vyráží i do přírody s holemi. Nejraději má někoho k sobě do party. | Foto: DENÍK/Pavla Janoušková

„Přála bych si ještě tak dvě kila, abych se cítila spokojená," plánuje si pětapadesátiletá finalistka.

Hana Cihlářová se nyní zapsala na kurzy plavání. Do bazénu se vydává tak dvakrát týdně a jednou týdně vyráží i na kurzy pro dospělé. Někdy ji doprovází i její partner.

„Vůbec jsem nevěděla, že už jsou nové styly plavání. Chtěla bych se pořádně naučit prsa a také znak, abych si uvolnila záda ve vodě," těší se na pilování techniky.

Oslavy Hance hubnutí nepřekazí

Na tento víkend má ale moc práce a chystání. U nich doma se totiž připravuje velká oslava šedesátin. Zatím se jí daří na všech dosavadních oslavách držet, dokonce i když nedávno slavila svoje vlastní narozeniny.

Teď ale peče tři druhy zákusků a také velký dort pro oslavence. „Je to těžké držet dietu, protože mám výčitky, když ochutnávám krém. Pozvala jsem si na to sousedku," směje se Hanka.¨

Kvůli dietě dokázala odolat

Nedávno byla také na návštěvě v Anglii u své kamarádky. Protože bydlí u pobřeží nechala se v jídelníčku inspirovat rybami a také sojovým masem, protože její přítelkyně je vegetariánka.

„Když jsme přivezli české řízky, její kluk se na to hned vrhl, ale na to si musí přijít každý sám, jestli chce jíst maso, nebo ne," myslí si Hanka. Sama dokonce v Anglii kvůli dietě dokázala odolat fish and chips, které miluje.

Hanka ráda experimentuje. V rámci hubnutí zkoušela různé detoxikace, například rýžovou na doporučení Václava Krejčíka. Kamarádka ji zase ukázala tempech, což je javánský potravinový produkt, který je tvořený sójou a vzniká během fermentačního procesu. „Na kostičky nakrájený se dá do kuskusu nebo do jáhel. Když se to udělá na suché kvalitní pánvi, připravím si opravdu výborné jídlo," vysvětluje Hanka.

