Praha - Několik desítek lidí dnes přišlo na Ďáblický hřbitov v Praze uctít památku obětí komunistického režimu. Čestné pohřebiště u zdi hřbitova, který letos vláda prohlásila národní kulturní památkou, je osázeno více než stovkou symbolických náhrobků.

Ďáblický hřbitov. | Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

Patří těm obětem totalitního režimu, které se zatím podařilo identifikovat z hromadných hrobů. Sdružení bývalých politických vězňů a další organizace, které o památku obětí pečují, požadují, aby byla exhumována a identifikována další těla.

Pietní akt u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu

Pietní akt se konal u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, který připadá na 27. červen, na výroční den smrti Milady Horákové. Kam bylo uloženo tělo české političky popravené komunisty, také není známé. Žena bojující proti oběma totalitám 20. století má jen symbolický hrob na Vyšehradě.



Na to, že komunistická ideologie je stejně odsouzeníhodná jako nacismus, dnes upozornil mimo jiné zástupce hnutí Bezkomunistů.cz Petr Marek. Prosím, vyřiďte to ve svých zemích, řekl přítomným velvyslancům, když předtím připomínal, že ne všechny evropské země dnes vnímají nebezpečí komunismu.

Vedle diplomatů dnes položily věnce u pomníku obětí komunismu reprezentanti českého státu, zástupci prezidentské kanceláře, Parlamentu, některých ministerstev či Karlovy univerzity. Z členů vlády nepřišel nikdo. Přítomni byli také někteří z těch, kdo byli komunismem vězněni včetně stoletého Eduarda Marka. Po účasti v Pražském povstání se po únoru 1948 zapojil do odboje a za údajnou špionáž mu v roce 1950 hrozilo doživotí či 25 let. Nakonec dostal deset let, byl v uranových dolech a podmínečně propuštěn byl až po sedmi letech. Bydlí v Praze na Spořilově a na pietní setkání v Ďáblicích jezdí každý rok, řekl dnes ČTK.

Hroby českých vlastenců v blízkosti hromadných hrobů

„V blízkosti hromadných hrobů s oběťmi komunismu se nacházejí hroby českých vlastenců z druhé světové války. Tento způsob pohřbívání je pro komunistický a nacistický režim charakteristický, snažily se zbavit nepohodlných lidí beze stop," zaznělo v projevu předsedy pořádajícího sdružení Ladislava Bergmana.

Uvedl, že na základě spolupráce s historicky z Akademie věd je dnes identifikováno 141 lidí, kteří zemřeli v pankrácké věznici, a tři desítky dětí, které se narodily vězeňkyním v pankrácké věznici a zemřely v průběhu několika dnů. V areálu hřbitova jsou také pravděpodobně těla parašutistů, kteří provedli úspěšný útok na Reinharda Heydricha v roce 1942.