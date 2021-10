Unikátní projekt se památník, který je součástí Oblastního muzea Praha-východ, chystá představit na jaře, právě k výročí útoku na významného nacistu, jehož smrt přitáhla k tehdejšímu protektorátu pozornost celého světa. Nyní na jeho přípravy upozornilo rozhodnutí středočeských radních: ti na jeho uskutečnění čerstvě schválili finanční podporu. Informovala o tom Jana Pancířová Kopřivová z kanceláře hejtmanky. S tím, že náklady jsou vyčísleny na bezmála dva miliony korun.

Právě využití 3D modelu může k zájmu o historii přitáhnout i mládež, která jinak druhou světovou válku příliš neodlišuje třeba od té třicetileté: prostě je to něco dávného, o čem se píše v učebnici a točí filmy. Je to tom alespoň přesvědčen krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruch Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Dobře víme, že moderní technologie se postupně stávají standardem i v takových institucích, jako jsou muzea a galerie. Proto jsme se rozhodli zrealizovat pilotní projekt s využitím virtuální reality,“ konstatoval. Záměr památníku v Panenských Břežanech by tak měl ukazovat směr, jímž se budou vydávat i další kulturní instituce zřizované Středočeským krajem.

Poutavou a pro mládež přístupnou formou se navíc podle Švendových slov může podařit odstranit mýty panující kolem tohoto útoku, ovlivněné a živené i řadou rozporů ve výpovědích a vzpomínkách. „Bude sestaven tým odborníků, kteří se budou podílet na tvorbě scénáře pro 3D realitu na základě historických dokumentů,“ slibuje radní, že virtuální scéna se nebude opírat o senzační pohledy, ale o fakta. Včetně důrazu na detail. „Základní idea projektu je mít možnost vidět situaci z různých pohledů a mít možnost zastavit čas; vidět komentáře expertů a přepnout se do dalšího pohledu,“ upřesnil.

Každý měsíc jedna přednáška

Osm desetiletí od výsadků parašutistů, tehdy dopravovaných na okupované území z Velké Británie, Oblastní muzeum Praha-východ připomene i sérií přednášek v Panenských Břežanech. Právě v tamějším „horním zámku“, kde Památník národního útlaku a odboje sídlí, ve čtvrtek 7. října od 17 hodin archivář Vojtěch Šustek představí příběh Františka Pavelky z operace Percentage. Začíná tak cyklus přednášek věnovaných různým výsadkům, na něž se posluchači mohou těšit vždy jednou za měsíc. Renomovaní historikové a badatelé přiblíží různé záškodnické akce na okupovaném území, a to včetně těch nejznámějších operací: například Silver A, Silver B, Out Distance – a pochopitelně i Anthropoid. Každou z nich navíc doprovodí vystavení souvisejícího historického artefaktu. Ve čtvrtek návštěvníci uvidí autentický průkaz vojáka, který František Pavelka obdržel v srpnu 1940 po svém příchodu do Velké Británie.