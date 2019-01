Rakovník - Umisťování pacientů na chodbu interního oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku, pokud jsou veškeré běžné pokoje obsazené a pacient odmítne zaplatit poplatek za nadstandardní pokoj, pobouřilo nejen místní obyvatele, ale i vedení rakovnické radnice. Od ředitelství nemocnice proto požadovalo vysvětlení.

Rakovnická nemocnice. | Foto: Aneta Kochová

K podobným situacím už by údajně docházet nemělo. Do jednotlivých pokojů zmíněného oddělení totiž přibyla nová lůžka. Ta by podle získaných informací Rakovnického deníku měla přibýt v nynějších pokojích, současně tak ale dojde ke snížení celkového komfortu pro pacienty. „Myslím, že toto řešení je rozhodně přijatelnější, než ležet na chodbě, což je nedůstojné. V době války by se to dalo pochopit, teď je to nepřijatelné," uvedla paní Lenka Vyskočilová.

Podle Evy Milerové, mluvčí rakovnické nemocnice, vedení nemocnice navýšilo počet lůžek na oddělení, ale nadále bude jeho využití sledovat. „Problematiku bude i nadále vedení nemocnice sledovat, aby případně zahájilo potřebná jednání s příslušnými institucemi o potřebě navýšení kapacity lůžek na oddělení," řekla mluvčí nemocnice Eva Milerová.

Radnice takový postup odmítá

Že pacienti měli svá lůžka na chodbě, nenechalo klidným starostu Rakovníka Pavla Jenšovského (ČSSD), ani místostarostu Miroslava Samaše (ANO 2011). Oba se dožadovali vysvětlení od jednatele nemocnice Jaromíra Bureše.

„Podle dosavadních zkušeností s obložností lůžek by toto opatření (navýšení počtu lůžek na interním oddělení, pozn. red.) mělo být dostačující zábranou k předejití situace, kdy byli pacienti ukládáni na chodbu. Chci věřit tomu, že po medializaci tohoto případu budou lidé, kteří rozhodují o umístění pacientů v období kritické obsazenosti oddělení, schopni oddělit péči o trpícího od ekonomických zájmů. Možná to není ekonomické, ale je to slušné," reagoval starosta Pavel Jenšovský a dodal: „Situaci budeme i nadále sledovat, abychom měli společnou jistotu, že podmínky našich pacientů nebudou v budoucnu nedůstojné."

Postup nemocnice odsoudil i místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš. On sám má navíc rodinnou zkušenost s krizovými situacemi. „Obdobnou situaci jsem zažil, když moje dcera byla hospitalizována v Krajské nemocnici na Kladně a kvůli nedostatku volných lůžek byla umístěna na nadstandardní pokoj bez požadavku na jeho placení. Myslím, že podobně by to mohla řešit v budoucnu i rakovnická nemocnice," sdělil Rakovnickému deníku Miroslav Samaš a dodal: „Pan Bureš mi slíbil, že budou přijata opatření, aby k obdobným případům nedocházelo."

Čtěte také: Odmítla zaplatit nadstandard, skončila na chodbě oddělení