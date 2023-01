Středočeské policii aktuálně chybí 555 příslušníků. Od roku 2020 počet policistů v kraji klesá, na sklonku uplynulého roku se zastavil na čísle 3422. Počty plánovaných míst se naopak zvyšují – pomyslné nůžky (jimž se podobá vývoj zobrazený v grafu) se tak rozevírají. Na počátku roku ředitel středočeské policie Václav Kučera přivítal v řadách policie 15 nově přijatých příslušníků, v nejbližších dnech to bude dalších 15. Potřebné by však byly počty spíše desetinásobné.

Optimalizace sil a prostředků

Představy některých starostů, že je žádoucí zřizovat nová obvodní oddělení, tak zjevně nemají šanci na naplnění. Kučera však pracoviště nechce ani rušit. Hovoří nicméně o změně organizace práce policistů v podobě optimalizace sil a prostředků, které je třeba soustředit do větších celků, kde je větší zastupitelnost – a občané se mohou spolehnout na to, že služebna pak bude fungovat nepřetržitě; v režimu 24/7. Tomto trendu podle ředitelových slov napomáhá dobrá vybavenost policistů vozidly i další technikou, umožňující zpracovávat administrativu přímo v terénu.

Zájem voličů s covidem vybírat prezidenta z auta výrazně převýšil první kolo

I když personální stav „jde dolů“, to, že počet plánovaných míst naopak stoupá, má podle Kučery svoji logiku. „Čekají nás nové úkoly,“ vysvětluje s tím, že jde například o založení dvou nových dálničních oddělení. Tak jako se již vytváří dálniční oddělení pro D10 u Mladé Boleslavi, které by mělo být v Brodcích, vzniknout mají také pro D4 a D6. S jejich umístěním se počítá v Černošicích a v Kladně.

Středočeský policejní sbor vysává Praha

Čistě z pohledu čísel se středočeské policii daří nabírat více posil než jsou počty odcházejících do civilu. V roce 2020 bylo přijato 236 nováčků a odešlo 147 lidí, pro rok 2021 dosahují tato čísla hodnot 173 a 150, loni pak 187 a 182. Přesto počet policistů v kraji v posledních třech letech klesá. Podle Kučerových slov na to mají vliv především odchody k jiným policejním složkám poté, co policisté získají zkušenosti.

Že dobře připravení středočeští příslušníci bývají úspěšní ve výběrových řízeních na obsazení vedoucích pozic v Praze i při doplňování celostátních útvarů, je už tradiční – nyní ale ve velkém odcházejí do hlavního města „za lepším“ i řadoví policisté. „Příčinou jsou finance,“ potvrzuje Kučera, že na řadě pozic lze v hlavním městě získat vyšší plat. A byť třeba rozdíl není velký, zvlášť za nynější ekonomické situace je to pro rozhodování pádný argument. „Ano, peníze jsou důvod, proč preferovat Prahu,“ přikyvuje jeden z policistů, přičemž odkazuje i na stabilizační příplatek.

Zájem mají povzbudit větší peníze

Nejvíce mužů a žen v uniformách – ať už na obvodních odděleních, u dopravky nebo v řadách dálniční policie – chybí na Kladensku, kde není obsazeno 57 míst. Příznivá situace není ani na územním odboru Praha-venkov: Jih (46), na Mělnicku (44) či na Benešovsku společně s Kolínskem (po 35).

Kučera, podle jehož slov se službu v rámci optimalizace sil a prostředků daří zvládat, avšak z pohledu budoucnosti trend příznivý není, nicméně věří, že deficit se podaří snižovat díky úspěšné náborové kampani. Ta nyní dostává nový trumf v podobě zlepšení finančního ohodnocení. Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková uvedla, že nástupní plat už dosahuje 30 070 Kč.

Pro středočeský úsek dálnice D3 stát jedná o výkupu prvních pozemků

Právě tohle číslo by podle očekávání mohlo ovlivnit přístup některých uchazečů. Není totiž problém v tom, že by byl zájemců nedostatek. Žádostí o přijetí do služebního poměru loni středočeská policie dostala rekordních 1457. Hned 803 zájemci si však věc rozmysleli a rozhodli se v přijímacím řízení nepokračovat. Policejní náboráři předpokládají, že si většina z nich našla lépe placené místo. Předloni takových bylo 492.

Při vyhledávání nových kolegů středočeská policie sází zejména na oslovování maturitních ročníků středních škol – a čerství absolventi jsou skutečně hlavním zdrojem posil. Kontaktu napomáhá i sportovně charitativní projekt Přes bariéry s policií. Středočeská policie už od roku 2018 nabízí končícím středoškolákům příležitost vyzkoušet si přímo ve škole fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení k policii. Ti svými výkony navíc pomáhají získávat peníze pro klienty Nadace Charty 77 – Konta Bariéry: například na pořízení zdravotních pomůcek, rehabilitaci nebo finanční podporu léčby.

Problém nedostatku policistů netrápí jen střední Čechy, ale je celorepublikový. V úterý 24. ledna to uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Ten se právě v úterý domluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), že se věc bude řešit i v rámci jednání Bezpečnostní rady státu.

Vývoj počtu policistů ve Středočeském kraji

Rok Plán Skutečnost 2015 3737 3670 2016 3779 3585 2017 3782 3465 2018 3896 3516 2019 3895 3524 2020 3878 3558 2021 3922 3485 2022 3977 3422

Zdroj: Krajské ředitelství Policie ČR