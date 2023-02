Levandulové údolí, které je celoročním areálem zaměřeným na byliny a neláká tedy k návštěvám pouze od jara do podzimu, nabízí příležitost oslavit svátek zamilovaných u prostřeného stolu, ale i s aromaterapií, masážemi nebo koupelemi – či se zážitky na Tříkrálové stezce.

Levandulové údolí v Chodouni.Zdroj: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu

Vypravit se oslavit lásku valentýnskými pobyty v princeznovském prostředí doporučuje Lucie Vurbsová ze Středočeské centrály cestovního ruchu. „Vydejte se za romantikou, odpočinkem, klidem přírody i vzácnými momenty do netradičních míst zámeckých, lázeňských a wellness hotelů,“ radí.

Valentýnské tipy turistické centrály



Chateau Mcely

Luxusní a stylové místo k prožití valentýnského pobytu uprostřed přírody poskytuje hostům únik od shonu a ruchu. Vybírat můžete mezi pobytem na jednu či dvě noci, odpočinkem v lázních i bez ubytování nebo gurmánským zážitkem při svíčkách. Klid a relax najdete v zámeckém parku i venkovní sauně a vířivce pod širým nebem. Zchladit se můžete v přírodním koupacím jezírku.



Chateau Trnová

Pobyt se zámeckou atmosférou v místě, které si oblíbila operní diva Ema Destinnová, je ideální pro oslavu svátku zamilovaných. Zdejší oáza klidu a souznění s přírodou nabízí gastro zážitky ve vinném sklípku a zámecké restauraci. Po večeři při svíčkách bude ideálním místem střecha zámku s vířivkou a saunou. Využít můžete také vnitřní bazén nebo si objednat masáž.



Zámek Liblice

Jedna z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka nabízí možnost užít si neobyčejnou noc v neobyčejném zámeckém prostředí. V restauraci se bude podávat speciální valentýnské menu – a další romantice se nevyhnete s pobytovými balíčky pojmenovanými Postel plná růží a Zámecké rozmazlování.



Hotel SEN Senohraby

Romantiku Ladova kraje si užijete kousek za Prahou. V tajemné zahradě najdete saunový svět Infinit, místo bez stresu. Přímo královsky o vás bude postaráno během dvoudenního nebo třídenního pobytu s večeří při svíčkách a neomezeným vstupem do wellness. Využít můžete i squashový kurt nebo fitness.



Chateau Šanov

Za kouzelnou nocí na zámku se lze vydat i na Rakovnicko, kde najdete opravdové ticho a klid. Dopřát si můžete hýčkání v podobě jednodenního i vícedenního pobytu, který zahrnuje spa a wellness, vnitřní bazén nebo fitness. Milovníci kol ocení cyklostezku přímo před hotelem. Vychutnat si večeři, párovou masáž, vířivku nebo pivní koupel můžete i bez ubytování.



Hotel U Kata

Královské město Kutná Hora nabízí ubytování a wellness v hotelu, jehož název romantikou zrovna nepřekypuje. Pobytové balíčky nicméně obsahují dny spojené s relaxací v podobě wellness, večeře, vířivky anebo prohlídky malebných uliček královského města s průvodcem. Zamilované páry ocení také pobyty spojené s vínem. Vyzkoušejte degustaci ve Vinných sklepech Kutná Hora nebo očistnou vinnou koupel.



Panství Dlouhá Lhota

Díky svému umístění v divoké brdské krajině nedaleko Prahy a neopakovatelné atmosféře je hotel vyhledáván nejen pro relaxaci. Romantický pobyt pro dvě osoby na jednu či více nocí zahrnuje ubytování v zámeckém pokoji, vstup do wellness zóny se saunou a bazénem či do posilovny. K zimním procházkám skvěle poslouží zámecký park a posedět pak můžete ve vinném sklípku.



Lázně Poděbrady

Zaslouženého oddychu s drahou polovičkou spojeného se speciálními wellness pobyty si užijete třeba v hotelu Bellevue Tlapák – s procedurami a volným vstupem do bazénu i wellness zóny. Relaxační pobyty pro páry nabízejí i další poděbradské lázeňské hotely. Rodiště slavné minerálky poznejte procházkou po kolonádě, parcích nebo ochutnávkou pramenů.



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu