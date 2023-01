Správa železnic prezentovala most na Výtoni. Odpůrci chtějí, aby zůstal původní

Že právě to není hrozba teoretická, ale velmi reálná se obávají lidé z oboru, kteří se v pondělí sešli na středočeském hejtmanství. Podle nich by nastal kolaps nejen na železnici, pro dopravu osobní i nákladní, ale přenesl by se i na silnice a dálnici D5. Na to, aby práce na Branickém mostě začaly co nejdříve a nejlépe hned, apeluje výzva adresovaná ministru dopravy Martinu Kupkovi (ODS) a generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi.

V úterý ji na středočeském hejtmanství společně podepsali krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN), ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar, člen vedení obdobné organizace Prahy Václav Haas, který je v ROPIDu náměstkem ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink, prezident Svazu dopravy ČR Oldřich Sládek a prezident ŽESNAD.CZ Martin Hořínek.

Jde o víc než jen o jízdy do Berouna

Signatáři upozorňují, že železniční most pod Vyšehradem je jedním z klíčových úseků celorepublikové železniční sítě, která je zásadní nejen pro spojení Berouna s Prahou linkou S7. Z Prahy tudy jezdí i vlaky do Plzně, Chebu, Domažlic, Klatov. Nebo do Mnichova. Navíc jde o spojnici zázemí jednoho z železničních dopravců s hlavním nádražím. Zatímco se vedou debaty o míře ochrany památky a o budoucí podobě výtoňského mostu, jeho stav se zhoršuje. Natolik, že Správa železnic od 15. února chystá omezení na úrovni traťové třídy C2.

Radní Borecký poznamenal, že už to v daném úseku téměř znemožní provoz nákladních vlaků. „Od změny jízdního řádu v prosinci pak bylo oznámeno snížení traťové rychlosti z původních 60 km/h na 20 km/h při současném zákazu vzájemného potkávání vlaků na mostě,“ upozornil na chystaná omezení. S tím, že určen byl také limit celkové hmotnosti vlaků, které smějí po mostě projet za rok.

Správa železnic vyhlásila soutěž na rozšíření Branického mostu za 2,25 miliardy

Už to je problém. A v případě, že by se stav mostu dále výrazněji zhoršoval, nenabízí se mnoho opatření, která by zde mohla zabránit úplnému zastavení provozu. Proto signatáři výzvy volají po tom, aby byla co nejdříve připravena alternativa v podobě opraveného a upraveného Branického mostu: v případě uzavření mostu pod Vyšehradem jediné elektrizované železniční spojnice pravého a levého břehu Vltavy ve středočeském regionu. Význam je tedy podstatně větší než jen spojení pražských nádraží v Krči a Radotíně.

Nikoli konfrontace, nýbrž apel

Správa železnic před 11 dny oznámila, že opravy a zdvoukolejnění Branického mostu, nyní sloužícího převážně nákladní dopravě, chystá – a ve výběrovém řízení hledá firmu, která zajistí práce zhruba za 2,25 miliardy korun. Součástí stavby bude také odbočka Spořilov, jež vlakům umožní přejíždět z jedné koleje na druhou, a vedle nových technologických staveb se také počítá s přebudováním zastávky u přestupního terminálu Kačerov (s dalším nástupištěm a novou lávkou) a s novým přemostěním Údolní ulice. Se zahájením prací, jež jsou plánovány na 13 měsíců, Správa železnic počítá letos v červenci. Hotovo by tedy mělo být v srpnu 2024.

Ministr nechá opět prověřit stav mostu pod Vyšehradem. Svolá technické kolokvium

Signatáři výzvy v úterý Deníku potvrdili, že tohle všechno vědí. Považují však za potřebné vyzvat šéfy ministerstva i Správy železnic k maximálnímu urychlení prací na Branickém mostě a v přilehlých traťových úsecích, aby výluky spojené se zastavením provozu skončily nejpozději v prosinci letošního roku.

Nejde o konfrontaci nebo snad politickou záležitost, ale spíš o snahu podpořit úsilí ministra a Správy železnic, vysvětlil Borecký Deníku smysl společné výzvy. Ta by pro partnery, jimž je adresována, neměla být překvapením, protože obě strany jsou v kontaktu a jednají. A výzva má mimo jiné dát veřejně na srozuměnou, že při výběru zhotovitele nemá hrát stěžejní roli pouze cena, ale podstatné jsou také termíny. „Jde o to, aby si všichni uvědomili, jak velký průšvih hrozí,“ řekl Deníku prezident Svazu dopravy Sládek. Nebojí se hovořit o možnosti totálního kolapsu železniční dopravy v celém jihozápadním sektoru Prahy – nákladní i osobní – a to navíc v době, kdy náročnou rekonstrukcí prochází klíčová železniční trať číslo 171 (Praha–Beroun) a rozjíždí se zásadní rekonstrukce nádraží na Smíchově.

Stavba začne v červenci, výluky pak od října



- Správa železnic na závažnost situace a špatný stav železničního mostu na Výtoni dlouhodobě upozorňuje. Cílem je udržet most v maximálně možných provozních parametrech, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti mostu, potažmo cestujících. A to nejlépe až do realizace nového řešení.

- Tendr na zhotovení rekonstrukce Branického mostu už běží. Hlavním přínosem stavby bude jeho zdvoukolejnění a zvýšení kapacity dotčeného úseku. Jedním z významných kritérií při hodnocení nabídek bude i co nejkratší doba úplného vyloučení dopravy na mostě.

- Stavba by měla odstartovat v červenci, samotné výluky pak v říjnu.



Zdroj: Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic