Střední Čechy - Na včerejším zasedání zastupitelů Středočeského kraje rozvířilo diskuzi téma závěrečného účtu Středočeského kraje za rok 2014. Jestliže vedení kraje v čele s Milošem Peterou (ČSSD) je s hospodařením spokojeno a vyzdvihuje výsledek končící v černých číslech, podle opozice úředníci opět zopakovali chyby, které jim byly vytýkány i v minulých letech.

Jiří Peřina, náměstek hejtmana Středočeského kraje. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Věslav Michalik, předseda klubu zastupitelů za TOP 09 a STAN, pak vyzval náměstka hejtmana pro oblast financí Jiřího Peřinu (ČSSD), aby nekumuloval svoje funkce a plně se věnoval financím Středočeského kraje.

Peřina výzvu odmítl a sdělil, že například Hořovice, kde starostuje, prošly přezkoumáním dobře. Podobou závěrečného účtu se zabývala rada kraje na začátku června a doporučila ji zastupitelům schválit, což se také stalo.

Kraj hospodařil v kladných číslech

„Jsem přesvědčen, že kraj hospodařil v loňském roce skutečně velmi dobře a jeho hospodaření skončilo v černých číslech. Zůstatek na účtech Středočeského kraje činil k poslednímu dni loňskému roku necelou miliardu a půl korun. Po vypořádání účelových prostředků a zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2014 se nám podařilo posílit prostředky na předfinancování a kofinancování projektů EU ve výši 126 milionů korun a investiční výdaje ve výši 10 milionů korun," uvedl Jiří Peřina (ČSSD).

Právě méně investic znamenalo pro účet kraje to, že skončilo v kladném zůstatku. „Úspora v investicích ve skutečnosti úsporou není. Uvítali bychom, kdyby kraj to, co si naplánoval, proinvestoval," podtrhl Věslav Michalik (TOP 09 a STAN). Podle informací ODS kraj v roce proinvestoval 75,4 procenta rozpočtových výdajů na investice.

Na stejný problém poukázal také Libor Lesák z ODS. „Pokud se vrátím k hospodaření, je to za loňský rok plus 561 milionů korun. Když se ale odečtou neproinvestované a přidělené granty 295 milionů a peníze, které se přidělí na havarijní fond, vychází mi to mínus 185 milionů korun," spočítal. Hejtman na to ale reagoval tím, že vloni se měnil kurz koruny a tím pádem přibylo více peněz na investice, tím pádem se naopak změnil počet projektů, jak v dopravě, tak i v kultuře, které kraj nově otevřel.

Opakující se chyby v opozici

Ačkoliv v účetní uzávěrce nenašel auditor ministerstva financí žádné faktické poznatky, našel je ale v evidenci. „Při takovém objemu a počtu operací si každý auditor najde chybu. A podle závěrečné zprávy identifikovali řadu chyb, které se opakují. Jestliže krajský ředitel učinil nová opatření, mělo by jich být méně," kontroval Věslav Michalik (TOP 09 a STAN).

Podle Jiřího Peřiny (ČSSD) úředníci letos najeli na nový ekonomický systém, takže to byla pro ně velká změna, která s sebou přinesla i pochybení. Podle něj jsou zjištěné nedostatky v inventarizaci majetku nepatrné proti těm, které odhalil podobný přezkum v době, kdy byla ve vedení opozice kraje. „Seznam opakujících se chyb zaplňuje dokonce stránky 13 až 29 auditní zprávy," shrnul zastupitel kraje Raduan Nwelati (ODS).

Opozici potom také zajímali potencionální sankce, které by mohly z uzávěrky pramenit. „Jediná sankce, která nám hrozí, je, pokud nepřijmeme opatření od krajského ředitele. O tom musíme ministerstvo informovat do patnácti dnů od dnešního setkání. Jinak nám hrozí pokuta padesát tisíc korun," upřesnil Peřina. Hejtman Petera tedy slíbil, že na setkání krajské rady se na potencionální sankce podívají. Předseda kontrolního výboru Jan Skopeček (ODS) totiž upozornil, že je tu také riziko doměření dalších daní.

Peníze šly do škol, dopravy a kotlů

V závěrečném účtu objevil Jan Skopeček jednu zajímavost. Jistou dobu totiž vedení Středočeského kraje platila svoji mluvčí na základě vystavených faktur. „Myslel jsem si, že je standardní zaměstnankyní, proto jsme vás chtěli pochválit za využívání schwarzsystému. To je cesta jak ušetřit náklady kraje," špičkoval na setkání zastupitelů Skopeček. Nicméně jak uvedl hejtman Petera, od letošního dubna je mluvčí Nicole Mertinová řádnou zaměstnankyní.

Nejvýznamnějšími výdajovými položkami kraje byly v loňském roce dotace v oblasti školství, investiční dotace v rámci programu na podporu výměny starých kotlů za nové ekologické, výdaje na projekty spolufinancované z prostředků EU, výdaje v oblasti dopravy, kdy byla mimo jiné uhrazena částka 500 milionů korun na odložené financování na zajištění oprav silnic druhé a třetí třídy ve správě kraje a výdaje na dluhovou službu nemocnic.

Na grantové a dotační výdaje ze Středočeských fondů kraj poskytl celkem 182 milionů korun.