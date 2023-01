Tehdy se objevila ve třech chovech drůbeže v Hrusicích na Praze-východ a v dalším chovu ve stejném okrese u obce Popovičky - někdy udává lokalita Nebřenice, jindy katastrální území Chomutovice.

Letos počátkem roku se objevily jako ohniska výskytu nákazy velkochov drůbeže v Sedlčanech v příbramském okrese a malý dvorek v osadě Týnec u města Dobrovice na Mladoboleslavsku.

Do Středočeského kraje dále měla přesah opatření v souvislosti s ohniskem hlášeným v Kožlí u Myštic na území Jihočeského kraje.

K přenosu nákazy na člověka nedošlo



Hejtmanka Petra Pecková (STAN) v souvislosti s aktuální situací konstatovala, že středočeské instituce reagovaly správně. „Krajská hygienická stanice v součinnosti s veterinární správou v daných oblastech učinila potřebné kroky, aby nedošlo k rozšíření nákazy. Hygienici dohlíželi také na likvidaci chovů a dodržení veškerých opatření. I díky tomu nemáme informace o jakémkoliv přenosu ptačí chřipky na člověka, což je jednoznačně pozitivní zpráva,“ ocenila.

Ptačí chřipka ve variantě H5N1, která byla nyní prokázána laboratorními rozbory, skutečně může nakazit i člověka.

„Velké díky patří všem složkám, které se na likvidaci chovů a opatřeních s tím souvisejících podílejí, ať už jde o hasiče, policii, či hygienu,“ uvedla hejtmanka. Krajská veterinární správa ve čtvrtek 12. ledna ukončí opatření vyhlášená na Praze-východ počátkem prosince.

„Nadále ale budou platit celorepubliková opatření, která mají zabránit přenosu ptačí chřipky,“ tlumočil informace z jednání mluvčí kraje David Šíma.

Pod střechou nebo v zasíťovaném výběhu

„Stále tak platí, že by všichni chovatelé drůbeže měli umístit chovy ptáků do vnitřních prostor hospodářství, aby se zabránilo styku s volně žijícími jedinci. Případně v co nejvyšší možné míře zabránit kontaktu chovaných a volně žijících ptáků,“ odkázal na nutnost schovat drůbež pod střechou nebo zasíťovat výběhy.

Tato opatření se podle informací veterinární správy nevztahují na holuby ani běžce, tedy na pštrosy.