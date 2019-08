Začátek školního roku pocítí v peněženkách většina rodin. I když zrovna nevypravují prvňáčka, seznam potřeb někdy vypadá jako nekonečný. Rodičům tak mohou alespoň z části ulevit projekty městských částí, jejichž cílem je dostat aktovky, penály a další vybavení od lidí, kteří je už nevyužijí, k novým majitelům.

Zprostředkovat výměnu věcí zkouší letos poprvé radnice Prahy 6 v projektu Pošli aktovku dál. „Opírá se o osobní zkušenost v rámci naší rozvětvené rodiny. Matky se jednou za čas sejdou a přinesou nepotřebné zachovalé oblečení nebo jiné potřeby pro děti. Je to taková vzájemná výpomoc a zároveň se věci mohou využít. Jedna z mých neteří mne pobídla, proč bych nemohl iniciovat podobnou akci s aktovkami a školními potřebami,“ popsal zrod projektu radní Prahy 6 Marián Hošek.

Cílem není pouze sběr pomůcek pro chudší spoluobčany, ale má i ekologický rozměr. „Smyslem je, abychom zachovalé věci nelikvidovali nebo nenechali ležet ve skříni. Zároveň by to mělo být i podnětem k jakési vzájemnosti ve svém okolí, v komunitě,“ vysvětlil radní.

Příznivé reakce

Za první týden se na radnici sešlo zhruba deset aktovek pro různě staré školáky, penály, pastelky i skicáky. „Pro začátek vlastně tak trochu sondujeme terén a máme velice příznivé reakce,“ prozradil Hošek. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek doplnil, že se ozývají dárci nejen z této městské části. „Už máme aktovky i z Prahy 4 či Libně, pomůcky například z Bohnic,“ oznámil.

Fotografie darovaných předmětů vystavuje radnice na speciální facebookové stránce.

Zájemci mohou kontaktovat radnici právě přes ni. Prozatím platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dřív bere. Radnice podle Hoška na možnost upozorní i pěstounské rodiny. Protože má projekt dárce z celé metropole, mohou přijít i zájemci z ostatních městských částí. „Pochopitelně nebudeme prověřovat občanské průkazy potřebným, nicméně neočekáváme, že se někdo vypraví přes půl republiky,“ podotkl Šrámek.

Dary nepřijdou na zmar, ani pokud se do začátku školního roku neudají. „Pokud něco zbude, odneseme to do charity nebo předáme nadaci Šestý smysl, která pravidelně organizuje akce podobného typu v širším rozsahu,“ řekl Hošek.

Sbírka je již tradicí

Školní batohy se scházejí už od roku 2015 pravidelně také v kanceláři starosty Prahy 7. Před čtyřmi lety radnice vyhlásila sbírku školních pomůcek pro žáky a žákyně z rodin v nouzi. „Tehdy zareagovalo několik desítek občanů, některé základní školy i několik firem a od té doby se situace každoročně v létě opakuje,“ uvedl mluvčí sedmičky Martin Vokuš.

V současnosti už radnice ani sbírku nevyhlašuje, lidé nosí školní pomůcky spontánně. „Školní vybavení pak dáváme potřebným rodinám, pro které finančně náročný začátek školního roku představuje velkou zátěž,“ vysvětlil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Letos už má v kanceláři dvě desítky tašek a sedmnáct penálů. Pomůcky, které se neudají hned v září, si úřad dál schovává. „I v průběhu roku se totiž stává, že se přistěhuje rodina a děti se do školy stydí chodit, protože aktovku nemají,“ zmínil starosta.

Žádná z dalších oslovených městských částí nic podobného zatím neorganizuje, o sbírce pro příští školní rok však uvažují v Letňanech. V Praze 12 si podle radního Lukáše Findeise organizují sbírky některé školy ve vlastní režii.