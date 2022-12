Na Monínci , což je celoročně využívaný sportovně rekreační areál nedaleko Sedlce-Prčice, ohlásili začátek letošní zimní sezony na pátek 16. prosince večer. Pátečním večerním ježděním zde začínali i loni – jenže to bylo už 19. listopadu. A jestliže nyní přišla ta pravá zima, neznamená to, že by zahájení sezony narychlo posouvali. Možná Monínec díky přízni počasí nabídne hned na startu zimní sezony více vyžití, než bylo původně v plánu – avšak teprve se ukáže, co se podaří dobře připravit.

Monínec začíná v pátek večer

Zatím platí, že monínecká sezona začíná v pátek večerním lyžováním na kotvě – a to v jeho tradičním čase: od 18 do 21 hodin. Jestli se hned z kraje sezony začne jezdit i níž, ukáže až další vývoj. Každopádně zdejší vlekaři sjezdovky zasněžují a připravují se, aby návštěvníky mohli potěšit, jak nejvíc to půjde. Po pátečním večerním zahájení se na sobotu i neděli chystá jak denní (to je v době od 9 do 16 hodin), tak večerní lyžování. Od pondělka 19. prosince do čtvrtka 22. budou v nabídce pouze večery, v pátek 23. prosince se bude lyžovat přes den i večer. V sobotu na Štědrý den to bude jen dopoledne: končí se úderem dvanácté. Už od 25. prosince se pak počítá s lyžováním denním i večerním.

Nedaleký areál známý nejen jako Ski Kvasejovice, ale také jako „panství Vítka z Prčice“, rozjede vleky zřejmě 17. prosince. „Předběžně to tak bude,“ potvrdil Deníku za tým provozovatelů Vítek z Prčice starší. Připomněl, že zde napadlo 15 centimetrů přírodního sněhu a do toho běží „tyranosauři s ocasem“, jak zde podle charakteristického tvaru označují sněžná děla, takže do středy by na hlavní dlouhé sjezdovce měl být sněhu dostatek. „Teď je důležité zasněžovat velký svah a ostatní neřeším; do Vánoc pojedeme v omezeném režimu – a uvidí se podle zájmu a návštěvnosti,“ řekl provozovatel Deníku. Na webu areálu sice v minulém týdnu naznačil, že uvažoval o možnosti otevřít už v pátek, ale následně lyžaře, lyžařky a lyžáčky předběžně pozval na zahajovací sobotu. V pondělí potvrdil, že to platí, i když počasí přípravám mimořádně přeje. „Myslím, že v pátek budeme ještě všechno dodělávat – a v sobotu to rozjedeme,“ konstatoval. Počasí ale Vítek starší pochválil: „Co si píšeme záznamy od prosince 2010, sníh i mráz jsou extrémní.“

Sobotní zahájení sezony plánují i v Mnichovicích; v tamějším areálu Šibeniční vrch. S optimismem v hlase to Deníku za provozovatele řekl Jan Zenkl, který si rovněž chválí přízeň počasí. „Zasněžujeme – a v sobotu by se mělo jezdit od 10 do 17 hodin,“ těší se. Další oblíbené místo k lyžování nedaleko hlavního města, Ski areál Chotouň v blízkosti Jílového u Prahy, oznámí zahájení sezony na svém webu. Prozatím návštěvníkům sděluje: „Těšíme se, snad brzy, na viděnou.“

Skipas na mezinárodní kartě

Na Monínci se příznivci lyžování musí připravit na novinku: zásadně se mění systém nákupu skipasů. Jako u nás první lyžařské středisko mimo Špindlerův Mlýn a Ještěd zde ohlásili využívání mezinárodního obchodního portálu a věrnostního programu Gopass. Dosavadní držitelé čipových karet si je budou moci vyměnit za gopass karty – ať už u pokladen, nebo v nových Ticket Pointech. Spolumajitel moníneckého areálu Jaroslav Krejčí upozorňuje, že ceny nejsou pevně dány, ale jsou dynamické – a jejich proměnlivost návštěvníkům umožní cestu za lyžováním si lépe naplánovat. „Výhodou je možnost najít si pro návštěvu našeho areálu skipasy na konkrétní dny, kdy bude cena nejnižší,“ radí Krejčí, jenž současně upozorňuje na sbírání bodů do věrnostního programu, otevírající cestu ke slevám.