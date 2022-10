Na novou budoucnost zatím čeká dlouhodobě nevyužívaný prostor s toaletami v severní části letní čekárny. Měla by tam vzniknout malá kavárna nebo obchod s drobným občerstvením.

V rámci rekonstrukce železniční stanice, která byla zahájena v únoru, mimo jiné prošla přestavbou všechna nástupiště. Byla vyvýšena, aby umožňovala pohodlný nástup do vlaků. Výtahy zajišťují bezbariérový přístup z podchodu. Samotný podchod z roku 1983 prošel modernizací – a také prodělal pozoruhodnou změnu v podobě prodloužení. To zaplatil Středočeský kraj, aby se lidé tímto podchodem mohli dostat z nádraží přímo do areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Tyto spoje může zastavit covid. Dopravci opět zveřejňují seznam

Protože sestup k muzeu je na nádraží dobře značený, místní začali žertovat, že se jejich bydliště dočkalo „přestupní stanice metra Muzeum“. S nadsázkou lze také říci, že z Roztok u Prahy (nádraží) do Roztok u Prahy (muzea) se návštěvníci, kteří přijedou vlakem, mohou dostat bez toho, že by museli vstoupit do Roztok (města).

Podchod zdobí graffiti s motivy města a trati Praha–Drážďany, jejichž podobu navrhly děti z místního výtvarného kroužku. O přenesení jejich nápadů na stěny se pak postaralo sdružení Roztoč. Správa železnic dále upozorňuje na rekonstruované toalety, které jsou umístěny v nádražní budově. S tím, že u jejich vstupu je instalovaná automatická pokladna a čtečka QR kódů pro otevření dveří.