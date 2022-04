OBRAZEM: Ukrajinští uprchlíci opouštějí areál ve středočeských Zbraslavicích

Jak rychle přišli, tak rychle odcházejí. Na dvě stě padesát ukrajinských uprchlíků opouští Rekreační středisko ve Zbraslavicích. Postupně by se měli vystěhovat do konce týdne. Část jich našla soukromé ubytování v rodinách v regionu, jiní míří do Prahy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Stěhování ukrajinských uprchlíků z rekreačního areálu ve Zbraslavicích. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Podle zdejších dočasných obyvatel ale jejich stěhování provázejí zmatky a nedostatek informací, které se mění doslova z minuty na minuty. Ani sám majitel areálu nebyl schopen odpovědět na otázku kdy a kam uprchlíci odjedou. Velká část z nich se ale na cestu vydala právě v úterý 5. dubna. Loučení se mezi některými neobešlo bez slz, protože si na sebe některé ženy po měsíci zvykly, spřátelily se a nyní míří každá do jiného koutu země. S osmnáctiletou ukrajinskou dívkou dokonce cestuje roční kočička. Kam s ukrajinskými uprchlíky ve Zbraslavicích? Kraj hledá vhodné prostory „Stěhování ukrajinských uprchlíků z areálu ve Zbraslavicích proběhne v tomto týdnu v několika etapách. Osoby budou rozmístěny do více zařízení, není tak možné specifikovat konkrétní místo, kam se celá početná skupina přemístí. Mohu však potvrdit, že nejvíce osob bude ubytováno v Praze, a to v rámci pražských hotelových zařízení,“ uvedla Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu. K rozhodnutí o stěhování uprchlíků prý došlo po domluvě s majitelem objektu, který má v areálu na následující období dlouhodobě nasmlouvané akce. „Areál je současně připravován na zahájení letní sezóny. Dalším důvodem je rovněž nevhodnost objektu k využití pro pobyty dlouhodobějšího charakteru,“ doplnila Žídková.