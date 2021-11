Rekonstrukci za 98 milionů korun, z nichž část kraj získal z evropských dotací, zajistilo sdružení firem TAQ a Silnice Group.

Vlastně bylo třeba starý most zdemolovat a postavit nový; doplněný i chodníkem. Nachází se výš nežli most původní, aby do budoucna nebránil plánované elektrifikaci železniční trati, která pod ním vede, Bylo tudíž nutné upravit i navazující úseky silnice II/244 – jež ostatně původně byly v podobně neutěšeném stavu jako samotný most.

Rekonstrukce mostu ? v Obec Měšice již slouží lidem.

Po 13 měsících nepřetržitých prací dnes slavnostně otevřeli @PPeckova, náměstek pro dopravu @makupka, Aleš Čermák, investiční náměstek KSUS ST kraje a projektový manažer Marek Hanuš, most v Obec Měšice. Tak ať slouží. ? pic.twitter.com/sWYqX2c8Hv — Středočeský kraj (@StredoceskyK) November 2, 2021

Celkově se tak rekonstruoval bezmála půlkilometrový úsek. Bylo to 472 metry plus 542 milimetry, upřesnila hejtmanka Petra Pecková (STAN). Krajský úřad v úterý informoval, že na nový most bylo mimo jiné potřeba přes 100 tun betonářské výztuže a 730 metrů krychlových betonové směsi.