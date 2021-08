OBRAZEM: Let it Roll! V Milovicích začal největší drum & bass festival na světě

Hudební festival Let it Roll začal v prostoru bývalého letiště v Milovicích pátek 6. srpna. Historie akce sahá do roku 2002, kdy se v Česku začínala formovat drum & bassová scéna. V Milovicích se festival koná od roku 2015. Akci jsme v pátek navštívili s redakčním objektivem.

Festival Let it Roll v pátek 6. srpna 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek