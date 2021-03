Jak sdělil Kladenskému deníku vedoucí lékař oddělení Tomáš Drasnar, v pondělí bylo nutné požádat o výpomoc pražskou nemocnici. A to pro pacienta, který musel být napojen na mimotělní oběh, takzvané ECMO, což je metoda mimotělní podpory funkce srdce a plic prostřednictvím mechanického zařízení.

Jedna naděje však svitla nově i slánským pacientům, jelikož zde o víkendu poprvé použili i nové léčebné preparáty. Jak potvrdil ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček, o víkendu podali pacientovi s covidem-19 nový lék bamlanivimab a několika dalším ivermektin. „Standardní léčba isoprinosinem, remdesivirem a rekombinantní plasmou se tak rozšířila o nové terapeutické možnosti zvyšující šanci na vyléčení,“ uzavřel ředitel.

I přes obrovské pracovní nasazení a únavu všech zdravotníků, potvrzuje také fotograf Deníku Michal Bílek, že na oddělení vládne mimořádně přátelská a kolegiální atmosféra. Ač se to zdá téměř nemožné, dokážou zdravotníci i v těchto chvílích rozdávat svým pacientům radost, naději i útěchu. Sami mezi sebou se posilují vlídným přátelským humorem. Bez toho už by to po roce asi ani nebylo k vydržení. Obrovské poděkování a pochvala patří proto všem z covidové jednotky a nejen jim!