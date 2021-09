V rámci Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi byl církevní program připraven již v předvečer svátku svatého Václava v pondělí 27. září. Okolo 19. hodiny sledovaly desítky návštěvníků příjezd posvátných relikvií do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Akci jsme navštívili s redakčním objektivem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.