Nebo i naplánovat setkání s odborníky: mimořádná pozorování chystá řada hvězdáren a astronomických spolků. Zájemce zvou například hvězdárny v Benátkách nad Jizerou, v Ondřejově či v Žebráku. „Měsíc zakryje necelou polovinu průměru slunečního disku, připomněl Suchan. S tím, že nadcházející zatmění bude nad naším územím největší až do roku 2026 (12. srpna).

Dvouhodinová podívaná

Zatmění bude nad jihovýchodem až jihem viditelné nejen nejen z části Evropy, ale i severovýchodní Afriky a Asie. V různých místech na pozorovatele čeká poněkud odlišná podívaná – a také v různých časech. To platí i pro různá stanoviště v České republice.

Astronomové vypočítali, že na 50. stupni severní šířky a 15. stupni východní délky (což je u Kouřimi na Kolínsku) se Měsíc „dotkne“ slunečního kotouče v 11.13 středoevropského letního času. Maximální fáze zatmění, kdy se Měsíc zanoří do 42 procent průměru slunečního disku a zakryje 30 procent viditelného povrchu Slunce, nastane čtvrt hodiny po poledni: přesně ve 12.17. Celkově zde úkaz potrvá 130 minut (tedy přes dvě hodiny); zatmění skončí ve 13:23. Třeba v Praze nastanou jednotlivé fáze zhruba o minutu dříve. V různých koutech republiky se budou mírně lišit nejenom časy, ale i rozsah maximální fáze i celková doba trvání.

Sluneční brýle nestačí

Zájemcům o zatmění nestačí zvednout oči k obloze a podívat se, upozorňuje Suchan. S varováním, že bez použití vhodných pomůcek by při přímém pozorování mohlo hrozit i trvalé poškození zraku. Existují speciální brýle pro pozorování zatmění, které se dají koupit třeba na hvězdárnách; přes internet lze také pořídit fólii Baader AstroSolar. Poslouží však například i svářečský filtr stupně 13 a vyššího.

Astronom Petr Horálek připomíná, že jako improvizovaný ochranný prostředek lze využít kupříkladu temný rentgenový snímek, osvícenou (černou) část vyvolaného filmu do foťáku, případně i kotouč z diskety; to však nejsou věci, které by se dnes v domácnostech vyskytovaly úplně běžně. Rozhodně však Horálek radí vyvarovat se nouzových řešení v podobě očazených sklíček, barevných fólií – ale i slunečních brýlí.

Poslední zatmění Slunce – částečné – bylo u nás pozorovatelné loni 10. června. Další, taktéž částečné, má být k vidění 29. března 2025. Na nejbližší úplné zatmění si pozorovatelé v našich podmínkách budou muset počkat do 7. října 2035.