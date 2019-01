Dublovice - Zastupitelé Dublovic na Příbramsku zvažovali několik variant, jak garantovat obyvatelům do budoucna dostatečné množství pitné vody. Přiklonili se k připojení přes přípojku k vodárenskému systému Sedlčan. Sedlčany jsou zásobovány od loňského roku vodou ze Želivky. Podle předběžných odhadů půjde o náklady ve výši kolem 60 milionů korun.

Pitná voda z kohoutku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ J. Jeřábek

„Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha se stala vítězem výběrového řízení a pracuje nyní na projektu. Uskutečnila se také řada jednání. Za velmi významné považuji to poslední, kdy jsme se domluvili se starostou Sedlčan Jiřím Burianem, že jediným technickým řešením je připojit se před městským vodojemem v Sedlčanech," uvedl dublovický starosta Otakar Jeřicha.

Podle původního plánu počítala obec Dublovice s připojením na stávající vodovodní řad na Severním sídlišti v Sedlčanech. „Ujasnili jsme si, že je to technicky nereálné," sdělil. Upřesnil, že od sedlčanského vodovodu podle nového záměru povede potrubí podél silnice I/18. Na to získal projektant již povolení od Ředitelství silnic a dálnic.

„Od křižovatky u Solopysk se trasa odkloní k velkému kaštanu u lesa Deštno. Tyto pozemky patří Krajské správě údržby silnic, kde jsme také získali souhlas. Od kaštanu vede polní komunikace a dále lesem. Pozemky jsou majetkem města Sedlčany. Nový vodojem by měl být postaven nad kamenolomem, to znamená na nejvyšším bodě, odkud by voda vedla přivaděčem do Dublovic s tím, že by její odbočka vedla dolů do Příčov. Zastupitelé Příčov totiž 10. října na jednání rozhodli, že se k tomuto projektu také připojí," informoval Jeřicha.

„Zatím si dublovický starosta netroufne upřesnit, kdy bude možné celou akci spustit. „Možná můžeme mluvit o horizontu tří nebo čtyř let," uvažoval. „K územnímu rozhodnutí potřebujeme získat řadu vyjádření. Teprve potom můžeme žádat o dotaci. Pokud bychom s žádostí o finance uspěli, tak přijde na řadu prováděcí dokumentace a následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby," vysvětlil.

Málo vody ve studnách

Dosud jsou obyvatelé Dublovic závislí na vlastních studnách. „Bohužel je v nich vody málo a navíc nesplňuje všechny hygienické požadavky. Problém s vodou máme i v základní škole, kde je na obecním pozemku studna kopaná. Podle zákona by měla ve škole téct pitná voda z každého kohoutku, včetně toalet. Díky úpravně vody je však pitná voda používaná pouze ve školní kuchyni, kde se vaří obědy nejen pro děti, ale i pro veřejnost.

Pokud jde o WC, tak máme od krajské hygienické stanice na kvalitu vody výjimku. Ta ale končí závěrem letošního roku. Ředitelka školy Věra Burianová požádá hygieniky o další výjimku a musíme se jen modlit, aby jí dostala. Neumím si představit, co by potom následovalo," naznačil problém Jeřicha.

Připomněl, že ve hře bylo také vedení vody přes přivaděč ze Zvírotic. Zastupitelé se zabývali i historickým záměrem, kdy tehdejší národní výbor zvažoval udělat vrty v lokalitě Vrbsko. Hovořili i o možností přivést vodu do obce přes Líchovy a Chramosty z Vltavy. Všechny způsoby však zavrhli nejen pro technickou, ale zejména pro finanční náročnost. To by se odrazilo i v kalkulaci pro spotřebitele. „Přitom ani při finančně náročném systému bychom nemohli pro obec garantovat dostatečné množství vody," uzavřel starosta Jeřicha.

Čtěte také: Bez pitné vody zůstalo zhruba 2000 obyvatel Příbrami

Marie Břeňová