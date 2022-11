O středočeské hlavní tahy pečuje dohromady 140 sypačů silničářů

Sněžení spíš v kopcích než v nížině, náledí možné prakticky všude, hlásí meteorologové. Klouzat to podle jejich předpovědi může po celý víkend, a to plošně; sníh lze ve středních Čechách čekat nejspíš na Berounsku, Dobříšsku, Hořovicku, Příbramsku, Rakovnicku, Sedlčansku a Voticku. Prohrnovat, solit a sypat musí na hlavní tahy vyjet vozy údržby do půl hodiny od začátku sněžení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Luksza