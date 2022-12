Přestavovaná stanice se posune hned za Negrelliho viadukt. Bude mít tři nástupiště a nabídne přímý přestup na metro linky C. Zajímavostí je, že v podobě, ve které bude nová nádražní budova vybudována, nemá zůstat. V první fázi se bude jednat o jediný objekt v daném území – a na střeše vznikne odpočinková plocha. Travnatý povrch nabídne výhled na město a postupně se měnící Holešovice.

V rámci výstavby nové čtvrti při další etapě prací pak přímo nad nádražím vznikne administrativní budova. A nové komerční prostory ve vestibulech začnou sloužit jak cestujícím, tak novým místním: obyvatelům budoucí čtvrti Bubny-Zátory.

Budoucí podoba modernizované železnice do Kladna a k letišti mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm.Zdroj: archiv Ministerstva dopravy ČR

K chystaným změnám Správa železnic připomíná, že díky nové lávce přes železniční trať se zlepší propojení Stromovky a Letné. Dojde také na zvýšení mostní konstrukce v ulici Dukelských hrdinů, kde se kvůli nízkému výškovému profilu opakovaně stalo, že nákladní auta strhla tramvajové troleje. Přejezd v Bubenské ulici bude zrušen. A především: modernizovaná trať do nové zastávky Praha-Výstaviště povede z větší části po estakádě, díky které budou Holešovice tvořit jedno funkční území.

- Dodavatelem stavebních prací bude sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha; s tímto vítězem výběrového řízení již Správa železnic podepsala smlouvu



- Vysoutěžená cena dosahuje 3,8 miliardy korun bez DPH; zhruba 2,5 miliardy korun by se mohlo podařit získat z podpor Evropské unie a národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury



- S předáním staveniště zhotoviteli se počítá v polovině ledna 2023, kdy se rozběhnou přípravné práce: nejprve kácení zeleně a budování staveniště; jedním z prvních kroků bude také výstavba provizorní koleje pro zachování provozu vlaků ve směru na Kralupy nad Vltavou



- Hlavní stavební objekty (tři mostní estakády a nová nádražní budova v Bubnech) se začnou stavět v květnu 2023; s ukončením stavebních prací se počítá v roce 2025



- Modernizace trati na letiště a dále do Kladna je rozdělena do několika dílčích úseků. Letos byly zahájeny práce mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec; v roce 2023 by měly být zahájeny tendry pro stavbu úseku od Prahy-Ruzyně po Kladno a pro modernizaci stanice Masarykova nádraží ve středu Prahy-Ruzyně



Zdroj: Správa železnic