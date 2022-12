Byl to však právě Lang, kdo před deseti lety, kdy práce na projektu modelu s označením NG začínaly, rozhodl vyjít z osvědčeného a oblíbeného modelu L-39 Albatros, vyvinutého v šedesátých letech minulého století konstruktérem Janem Vlčkem – a pozvednout ho na úroveň 21. století, aby mohl sloužit i výcviku pilotů i těch nejmodernějších vojenských letadel. Uvnitř je to zcela nové letadlo – nicméně oko vidí tradici: zůstala zachována osvědčená koncepce dolnoplošníku s nasávacími otvory nad křídly.

Ve Vodochodech Aero obnovuje sériovou výrobu letadel. Po 19 letech

Jeho podíl vyzdvihuje i prezident firmy Viktor Sotona. „Tím, čím byl tandem Rublič-Tomáš pro delfína a Vlček pro albatros, je Jaromír pro engéčko,“ zabrousil i on do minulosti. „Vývoji tohoto letounu věnoval 10 let života a já mám radost, že díky jeho pracovitosti, značnému úsilí a vytrvalosti v těžkých dobách, kdy Aero balancovalo na hranici přežití, se podařilo dotáhnout letoun od skici do sériové podoby,“ připomněl s tím, že právě Lang a jemu podobní fandové se zasloužili o to, že sen o novém vodochodském letounu se stal skutečností; nepodařilo by se to nebýt jejich elánu a vytrvalosti. „Bez těchto snů by tady engéčko nebylo – a možná by tu nebylo ani celé Aero,“ zdůraznil Sotona.

Jaromír Lang byl u zrodu letounu nového letounu, na který už společnost získala 34 objednávek (a další tři desítky letadel mohou zákazníci objednat v rámci opcí), od prvotních návrhů přes vývoj až k úspěšné certifikaci; tu letoun získal letos v červenci. Naplno se přípravy rozběhly před osmi lety – a letos Aero spustilo sériovou výrobu. Sám Lang ve firmě působí už sedmatřicátým rokem, přičemž od počátku své profesní kariéry se zde věnoval vývoji letounů a jejich součástí. Staví na tradicích české konstruktérské školy, avšak do vývoje proudových letounů vnesl celou řadu inovativních postupů.