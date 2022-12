Představitelé kraje se musí s Prahou dohodnout, zda uzavřou smlouvy s dopravci, podle nichž nové soupravy objednají oni, či je nakoupí veřejná správa a bude je dopravcům pronajímat (tak to nyní funguje třeba v Jihomoravském kraji), nebo se vytvoří společné konsorcium i se zapojením bank. Připomíná to středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) s tím, že optimální variantu je třeba dobře rozvážit.

Alternativy se odlišují třeba cenou úvěru, jímž bude nákup nových vlaků financován. „Jinou zaplatí dopravce, jinou kraj nebo stát, jinou bankovní konsorcium v rámci mezibankovních výpůjček,“ vysvětluje, co může někomu znít odtažitě – avšak ve hře je výše nákladů, které se v budoucnu budou promítat do jízdného. Nejde tedy jen o dopady na veřejné rozpočty. A vedle financí se při volbě mezi různými modely (což má být rozhodnuto v příštím roce) řeší třeba i zajišťování samotné služby nebo servisu; i to je v rámci zvažovaných scénářů odlišné.

Nové vlaky nejen v příštích letech

Pro nejbližší období se na středočeských kolejích počítá s náhradou vlaků, které jsou nejvíce zastaralé. Za rok, v prosinci 2023, mají vyjet nyní vyráběné motorové jednotky PESA (podobné modelu známému pod označením RegioShark) na linky S6 (z Prahy na Beroun přes Rudnou) a S75 (Beroun–Rakovník). Koncem roku 2024 pak dorazí elektrické jednotky RegioPanter pro 240 cestujících. Velkým a nákladným plánem pro budoucnost je pořízení asi 60 elektrických jednotek pro páteřní spojení regionů s Prahou, které uvezou až 400 lidí; kvůli nim bude někde třeba prodloužit nástupiště. Mimochodem: nynější CityElefanty by měly dojezdit v roce 2044. Další velkou akcí měnící podobu středočeské železnice je modernizace trati z Prahy do Kladna – a významná, byť řadě cestujících se to tak jevit nemusí, bude i změna napájecí soustavy na trati z Prahy do Berouna.

Za dlouhodobější plány označuje krajský radní nové vlaky z Prahy do Mladé Boleslavi přes Lysou nad Labem a první železniční vozidla na alternativní pohon. Vlaky s bateriemi nebo vodíkovými články, pro které ale bude třeba vybudovat i nabíjecí či plnicí stanice, by jednou mohly být k vidění v Posázaví – a dále pak zejména na Benešovsku, Berounsku, Kladensku a Mladoboleslavsku. Bez toho, že kraje získají na rozvoj dopravy více peněz od státu, se ale plány nenaplní, připouští Borecký.