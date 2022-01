Rozsáhlejší pátrací akc i odstartovalo podle slov policejního mluvčího Pavla Truxy nedělní oznámení o spatření zvířete. Méďu ani stopy po jeho pobytu se však do večera objevit nepodařilo. S příchodem soumraku helikoptéra pátrání ukončila, pozemní hlídky v propátrání terénu pokračovaly.

Poslední podobné zprávy přišly v pátek po ránu z nedaleké oblasti na Mělnicku. I se stejným výsledkem pátrání: ani stopa. Během víkendu se pak neobjevily žádné nové zprávy. Deníku to v neděli odpoledne potvrdil starosta obce Čečelice Josef Zeman (Sokol Čečelice). „Medvěd již vidět nebyl,“ konstatoval.

Další zpráva o výskytu medvěda nedaleko Prahy: tentokrát z okolí Všetat

Je nejen starostou obce, v jejíž blízkosti byl výskyt šelmy hlášen, ale také myslivcem, který se právě v pátek aktivně zapojil do pátrání po zvířeti, jež se ve středních Čechách ve volné přírodě nevyskytuje. Během hledání, kterého se účastnili jak myslivci, tak policisté z obvodního oddělení, se však nepodařilo najít nic, co by přítomnost medvěda potvrzovalo: ani stopy (půda nicméně byla zmrzlá a bez sněhu), ani trus.

Spolehlivé svědectví

Výskyt medvěda, na kterého se od volantu díval ze vzdálenosti pouhých několika metrů, nahlásil v pátek řidič autobusu. Šelmy si všiml před půl osmou ráno u silnice za Čečelicemi směrem na Konětopy, když bylo jeho úkolem odvézt děti na plavání. Je současně zkušeným myslivcem, který trvá na tom, že tím, co viděl, si je jistý; splést se nemohl. Rozhodně to prý byl medvěd a nikoli třeba velký pes nebo divočák. Dokonce má za za to, že spatřené zvíře lze označit za mladšího jedince.

Hlídky v okolí Staré Boleslavi, včetně policejního vrtulníku, hledají medvěda. V krátké době už potřetí. Podle svědka byl spatřen u obce Houšťky s tím, že jde nejspíš o mládě. Máte-li jakékoliv informace, které by mohly pomoci, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme. #policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) January 16, 2022

Okolní obce na Mělnicku hned během pátečního dopoledne upozornily na možný výskyt medvěda občany, přičemž prostřednictvím obecního rozhlasu, na svých webech i na sociálních sítích varovaly zejména před vycházkami do přírody se psy.

Hlášení se opakovala i během soboty a neděle. Už se snad objevil potřetí? To byla otázka, jež se s úsměvem v neděli řešila nejméně v jedné rodině ve Všetatech. Pozorným dětem totiž neuniklo, že pořád zaznívá původní páteční relace – a už třetí den je slyšet „dnes ráno“. Medvědí téma ale v městysu zůstává živé, přičemž prý zhruba polovina lidí věří, že šelma se v blízkosti opravdu pohybuje. Dokonce se najdou tací, kteří mají za to, že dřív, když byl byl sníh, nějaké neobvyklé šlápoty zahlédli; nevěnovali jim však pozornost.

Dva případy z minulosti

Zpráva o medvědovi spatřeném v regionu není ojedinělá. Před měsícem se objevila obdobná zvěst z jen pár kilometrů vzdálené lokality na Praze-východ: od Hlavence severně od Staré Boleslavi. Také tehdy byla podle myslivců tato zpráva spolehlivá, z důvěryhodného zdroje – avšak ojedinělá. Nepodpořil ji ani žádný konkrétní poznatek z hledání. Stejně to opadlo i v druhé polovině loňského března, kdy byl spatřený medvěd hlášen na Praze-východ o kus jižněji: mezi Mnichovicemi a Strančicemi; u autobusové zastávky Všestary.

Vysvětlení mohou být různá

Pokud se medvěd v regionu vyskytne takto nárazově, je s podivem, že se nenajdou stopy ani jiné doklady jeho přítomnosti. Zvlášť nyní v zimním období. Jestliže nehibernuje ve svém brlohu, potřebuje potravu (pokud jí medvědi mají dostatečný přísun, bez zimního spánku se obejdou; proto i nyní můžeme sledovat jejich aktivitu třeba v medvědáriích). Hladové zvíře by nejspíš za sebou zanechávalo škody na různých farmách a možná i na včelnicích. Jestliže by se jednalo o medvěda ochočeného, nemajícího respekt z lidí a nerozpakujícího se hledat žrádlo třeba v popelnicích, měl by zase být vídán častěji.

U Mnichovic se hledá medvěd. Není ze stejné zoo jako had v Jenštejně?

Pro případ, že skutečně jde o medvěda, by se tak nabízelo třeba vysvětlení, že regionem prochází dosud neznámí migrační trasa; koridor, jímž se tato majestátní zvířata pohybují. To však příliš pravděpodobně nezní. Věrohodnější by se jevilo třeba vysvětlení, že v oblasti žije někdo, kdo šelmu skrytě chová – nelegálně a bez ohlášení úřadům – a ta mu občas uteče; po krátkém výletu do okolní přírody se však vrací zpět tam, kde má postaráno o bydlení s plnou penzí.

Nebo si snad dělá z lidé legraci nějaký vtipálek ve zvířecím kostýmu ztvárněném se zdařilou věrohodností? Pak by se mohl uplatnit spíše za měsíc: až přijde doba masopustů…