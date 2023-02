Pít alkohol se nebude, dává na srozuměnou. Hejtmanka ohlašuje, že stejně jako v minulých letech poskytla záštitu kampani Suchej únor , jejíž letošní ročník má jako hlavní motto slova o umění nepít. Na svoji roli v kampani ostatně upozornila i v pondělí 30. ledna na jednání krajských zastupitelů, kdy vyzvala ostatní, aby se připojili. Že to udělá ona, se rozumí samo sebou. Přičemž nabízí i vlastní zkušenost: „Za pár dní nemáte pocit, že vám u večeře, večerní televize nebo práci na počítači chybí nějaký doplněk. Stojí to za to.“

Pecková odkazuje i na zkušenost odborníka – Ondřeje Sklenáře, který je ředitelem obecně prospěšné společnosti Magdaléna z Mníšku pod Brdy, jež se zaměřuje na léčbu závislostí a jejich prevenci. V případě závislosti na alkoholu se klienty stávají lidé, kteří dospěli k uvědomění, že takhle to dál nejde. Že když začínali pít, bylo to proto, „aby jim bylo dobře“ – a nyní pijí proto, aby jim nebylo zle. Shodné poznatky mají i další adiktologické služby.

Vzdělání ani majetek nehrají roli

Se zkušeností z pomezí pražského a venkovského regionu Sklenář potvrzuje, že náruživost si nevybírá. A v covidovém období, které přišlo společně s dalšími těžkostmi, tiše a skrytě pátrala po dalších obětech. Úspěšně: nepít je prý pro řadu lidí čím dál těžší. „Adiktologické ambulance praskají ve švech a nestíhají nápor, který trvá už třetí rok. Muži. Ženy. Děti. Starci. Dělníci. Doktoři. Učitelé. Úředníci. Právníci. Prodavačky. Chudáci, boháči. Vzdělání i nevzdělaní. Z Prahy i vesnice. Chodí všichni,“ shrnuje aktuální stav.

Když se objeví problém, ne vždy to lze vysvětlovat nerozvážností mládí. Zrovna u dospívajících lze s posledním desetiletím pozorovat, že popíjení nepovažují zrovna za „moderní“ a alkohol pro ně není lákavý tak, jak býval pro generaci jejich rodičů. Mezi mladými dospělými se častěji objevuje nárazová konzumace vysokých dávek alkoholu, se stoupajícím věkem pak přibývá podíl pijáků, kteří si alkohol dopřávají denně. Připouští to zhruba desetina lidí – a skutečnost bude nepochybně vyšší.

Nezvládnutá náklonnost k alkoholu dokáže zničit život; v přeneseném smyslu slova i do posledního písmene. Shodou okolností zcela čerstvě, v úterý 31. ledna, vydal Český statistický úřad přehledy příčin úmrtí v prvním pololetí loňského roku. Vliv alkoholu v mnoha případech zůstává skrytý: za pojmy jako úraz, dopravní nehoda, ale i sebevražda, poruchy chování nebo třeba násilný útok. Jedna položka se však jeví jednoznačně: alkoholické onemocnění jater.

Není to pěkné čtení, i když se nejedná o závratná čísla. V Praze této chorobě loni za prvních šest měsíců podlehlo 86 lidí, přičemž ve stejném období roku 2018 jich bylo 67. A navzdory jistému kolísání lze v číselné řadě pěti let pozorovat jednoznačný trend: stoupající. Chladné hodnoty, oproštěné od jakýchkoli emocí, nic jiného neukazují ani pro Středočeský kraj, kde údaje statistiků vyznívají ještě o něco drsněji: alkoholické onemocnění jater zde v prvním pololetí roku 2018 nepřežilo 59 osob – a loni už 90.

„Prostě mi to přestalo chutnat…“

Včas přibrzdit dříve, než se člověk dostane na strmý sešup, mají pomáhat různé kampaně; třeba v roce 2019 ministerstvo zdravotnictví rozjelo akci Nepít je normální. Suchej únor s výzvou vydržet měsíc bez alkoholu je něco, co se opakuje pravidelně – a stejnojmenný web nabízí i možnost registrace.

Za propagaci hejtmanka Pecková nesklidila jen chválu. Třeba twitterový uživatel Pražák na vsi na její doporučení reagoval: „Držet suchej měsíc zrovna únor, kterej má nejmíň dní ze všech měsíců v roce, mi nepřijde statečné.“

Ještě ráznější je Výživář v zácviku: „Nepít jeden měsíc v roce a pak konzumovat litry alkoholu není správné. Pití alkoholu by se mělo omezovat stále, alkohol je toxická látka, která zatěžuje a poškozuje organismus.“ Hans Ginzel zase připomíná tradici: masopust budeme slavit do 21. února, pak začíná Popeleční středou postní období trvající do Velikonoc.

Facebookoví diskutéři častěji připomínali, jak jim je bez pití fajn. Třeba Lukáš Kohout: „Suchých 3,5 roku a nic mi nechybí. Naopak.“ Ještě víc nabídla Libuše Viky Zahradníková: „Já mám ‚suchý únor‘ už nejméně 10 let: prostě mi to přestalo chutnat.“ Nebo Vlaďka Kudrnová: „Já úplně na pohodu celoročně.“ Stejně jako Luděk Sosnovec: „Léta už abstinuju a alkohol mi nechybí.“

Úmrtí v jednotlivých pololetích na alkoholické onemocnění jater

Region 2018 2019 2020 2021 2022 Středočeský kraj 59/67 78/71 86/86 70/83 90/- Hlavní město Praha 67/58 69/79 76/64 72/86 86/-

Zdroj: Český statistický úřad