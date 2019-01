Praha – Žádnou nezaplacenou fakturu s letopočtem 2016 už nemá kladenská nemocnice. Ve čtvrtek to jako úspěch prezentoval náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS), podle jehož slov úhrada faktur po splatnosti v Kladně byla a stále je velký problém. Na úhradu dluhů kraj podle Kupkových slov poslal kladenské nemocnici 260 milionů korun – a ještě bude potřeba 200milionů.

Kladenská nemocnice. | Foto: Deník/ Michal Káva

Chybou podle Kupky bylo, že v minulosti nikdo důsledně nesledoval výkony jednotlivých oddělení. S platebními problémy se potýkala také nemocnice v Mladé Boleslavi, již kraj podpořil 40 miliony. Do budoucna by významnou roli měla sehrát nově ustavená Asociace středočeských nemocnic, jejímž posláním je koordinovat činnost krajských nemocnic. Organizování společných soutěží na dodavatele léků, zdravotnického materiálu a dalších komodit (tak, aby se dařilo nakupovat ve velkém a co nejlevněji) je jen jedním z úkolů.