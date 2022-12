K čemu slouží záhadné bílé čtverce na silnicích? S dopravou nesouvisí

„Zastropovali jsme ceny předplatních kuponů na úrovni sedmého pásma,“ zdůraznil, že pravidelné cestování z okrajových oblastí kraje k centru zlevní. To oceňuje i Ondřej Lochman (STAN): lidé dojíždějící do Prahy ze vzdálených lokalit ušetří. Novinkou se také mimo jiné stane možnost firem využít přenosné kupony za 135 procent ceny běžného kuponu, s nimiž budou moci cestovat veřejnou dopravou různí zaměstnanci. Nový také bude desetiměsíční časový kupon pro vnější pásma – s vynecháním letních prázdnin.

Nově budou pojaty rovněž jízdenky 24 hodinovou platností. To jako výstup z debaty na výboru pro dopravu navrhl Jan Lička (Piráti). Celodenní jízdenku si cestující bude moci koupit v různých kombinacích: s Prahou i bez ní, s pražskou tramvajenkou… Podle Ličkových slov bude cestujícím stačit jeden lístek na celý den, takže nebudou muset shánět další, což by prý mohlo omezit i počet jízd načerno. A nejen to. „Lidé uvidí, že je výhodné si dopravu předplatit,“ míní Lička, jenž očekává, že to může povzbudit i zájem o celoroční kupony.

Krajský úřad upřesnil, že nově budou zavedeny celodenní jízdenky pro mimopražská pásma 1–4 za 80 Kč. Cena jiných se sníží: totéž i s pražskými pásmy P a 0 je dnes k mání za 200 Kč, nová cena bude 160. Nebo 24hodinová všepásmová jízdenka zlevní z nynějších 300 Kč na 240. A Lochman má za to, že výhodná 24hodinová jízdenka může do veřejné dopravy přivést více lidí.

Ceny se budou počítat jinak

„Změny se nejvíce dotknou cestujících z prvních čtyř pásem – a v rámci nich pak v prvních dvou pásmech,“ konstatoval Borecký. Nejlevnější plnocenná jízdenka PID bude za 20 Kč pro dvě pásma – a bude shodně platit v autobusech i vlacích (dnes je to na železnici jinak). Obecná zásada platí: pásmo navíc znamená plus deset korun. Tři pásma tedy budou za 30 Kč, pět pásem za padesátikorunu. Plnocenné jízdné ještě doplní systém slev. Vedle pásem je v rámci tarifu PID platnost jednotlivých jízdenek omezena i časem. Odstupňována je od 15 do 180 minut.

Předplacené časové kupony budou vedle tradiční platnosti na měsíc, čtvrt roku a rok doplněny ještě o zmiňovaný kupon na deset měsíců. Nejlevnější plnocenný kupon (30dení pro jedno pásmo) vyjde na 395 Kč. Cena nejdražšího ročního kuponu (pásmo 0 + všechna vnější) bude stát 22 195 Kč. Také u předplacených kuponů se uplatní slevy: ceny označované jako „zvýhodněné“ a „zvláštní zlevněné“.

Nějaké změny při započítávání cestování po hlavním městě by nicméně ještě mohly vzejít z jednání s představiteli Prahy poté, co v metropoli dospějí do finále povolební vyjednávání o koalici, která bude hlavnímu městu vládnout. A ta se rozhodne, zda a jak bude upravovat jízdné v Praze.

Lidé mají zaplatit navíc asi 180 milionů

Radní Borecký při jednání zastupitelů upozornil, že jestliže na zajištění dopravní obslužnosti kraj letos vynaloží kolem čtyř miliard korun, v příštím roce už to bude o tři čtvrtě miliardy více: 4,75 miliardy. Jestliže je plánovaný nárůst nákladů vyčíslen za 750 milionů, zhruba třetinu těchto peněz míní kraj získat od cestujících. Pro rok 2023 však počítá s tím, že do systému přinesou změny tarifu navíc „jen“ nějakých 170–180 milionů, protože změna začne platit až od druhého kvartálu.

Jestliže Borecký hovoří o potřebě stabilizovat ekonomiku systému dopravní obslužnosti za současného „udržení v sociálně dostupné dimenzi“, opozičník Robert Bezděk (ANO) by ocenil úpravy tarifů podle jednání s městy – aby odrážely poměry v takzvaných hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Borecký však vrtí hlavou: tarify veřejné dopravy podle něj rozhodně nemají suplovat sociální politiku státu. „Zasahovat do systému tímto způsobem bych považoval na nešťastné,“ zdůraznil.

Změny chystané od jara v tarifu PID ve středních Čechách



* Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu:

- Dojde ke sloučení nynějšího jízdného za 14 Kč a 22 Kč (dvoupásmové jízdenky na 15 a 30 minut) do jedné jízdenky s jízdným za 20 Kč a časovou platností 15 minut. Ta bude nově platit i ve vlacích PID.

- U jízdních dokladů s jízdným za 30 Kč a výše se zkrátí časová platnost jízdenky.

- U celodenních jízdenek pro území Středočeského kraje se sníží cena a bude zavedena nová celodenní jízdenka pro mimopražská pásma 1–4.



* Časové jízdné na předplatních kuponech:

- Zvýšení cen je vyčísleno pouze pouze o pět procent. Nově budou maximální ceny stanoveny na úrovni sedmi vnějších pásem – i v případě cestování na větší vzdálenost.

- Vedle kuponů měsíčních, čtvrtletních a ročních budou zavedeny i kupony s platností 10 měsíců (na dobu školního roku).

- Nově bude zavedeno firemní jízdné ve výši 135 procent občanského časového jízdného, které umožní anonymní použití časových kuponů (ty tedy budou takzvaně přenosné, nikoli vázané na konkrétního držitele).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje