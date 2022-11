Za klub zastupitelů zvolených za hnutí ANO to naznačil jeho předseda Robert Bezděk. A v tiskové zprávě ANO netají pochybnosti kolem hloubkového (forenzního) auditu, který kraj zadává, aby poměry v KSÚS posoudili nezávislí auditoři. „Zavdává podnět k úvahám o jeho objektivitě,“ uvádí zmiňovaná tisková zpráva.

Dlouhodobé dohadování prozatím bez vítěze

Správa mající na starost silnice II. a III. třídy o celkové délce bezmála 8,6 tisíce kilometrů je příspěvkovou organizací kraje, která zadává množství zakázek za spousty peněz. Je tedy dlouhodobě pod drobnohledem. V minulém volebním období patřil k nejhlasitějším kritikům tehdy opoziční krajský zastupitel Michael Pánek (ODS), jenž hovořil o tom, že podle jeho propočtů se mohly ztratit i stamiliony korun. Naopak tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) práci KSÚS a jmenovitě jejího tehdejšího ředitele Zdeňka Dvořáka chválila a oceňovala.

Kraj nechá hloubkově prověřit práci dvou bývalých šéfů silničářů

Posléze vyšlo najevo, že tehdejší působení Dvořáka, jeho kolegů i obchodních partnerů se na základě podaných trestních oznámení stalo předmětem zkoumání kriminalistů NCOZ; Národní centrály proti organizovanému zločinu. Dodatečně se ukázalo, že došlo na poměrně rozsáhlé sledovačky a odposlechy, načež si detektivové z NCOZ vyžádali množství materiálů z KSÚS i krajského úřadu. Vedlo to zatím k jedinému známému soudnímu líčení, kdy se aktuálně v jednací síni probírá jedna malá zakázka na opravu propustku (malého mostku) u Zaječova na Berounsku. Jedním z obžalovaných je i Dvořák, který nařčení, že by zakázku provázelo korupční jednání, odmítá. Jestliže například do telefonu slíbil přivezení „zajíce“, opravdu prý mluvil o ušákovi zastřeleném při honu a nešlo o krycí označení dokumentace k zakázce u Zaječova… Další soudy už zřejmě čekat nelze: NCOZ přednedávnem vydala rozhodnutí o takzvaném odložení ostatních podnětů z dřívější doby. Čili: neshledala podezření na spáchání trestného činu.

Po změně vedení kraje po volbách v roce 2020 musel Dvořák záhy odejít a na jeho místo loni na jaře nastoupil vítěz výběrového řízení Jan Lichtneger, přicházející s úkolem dát organizaci do pořádku po působení Dvořáka. Krajští radní ho pak odvolali letos v červnu, kdy vyšlo najevo, že Lichtneger měl osobní i obchodní vazby na lidi stíhané v pražské kauze Dozimetr; v souvislosti s tím se na centrále KSÚS v Říčanech znovu objevili kriminalisté z NCOZ.

Po jeho odvolání kraj poslal do správy silnic vlastní kontrolu – a vedle dalších opatření padlo i rozhodnutí o zadání forenzního auditu. Tedy takové hloubkové kontroly, kterou tehdejší kritik Pánek vytrvale a neúspěšně žádal už za působení ředitele Dvořáka. Vlastně se i dočkal: vedle celého období, kdy byl ředitelem Lichtneger, se auditoři mají zaměřit i na závěrečné roky Dvořákovy éry – forenzní audit se totiž má vztahovat na časový interval od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2022 (Lichtneger byl odvolán letos 21. června poté, co v čele KSÚS působil rok a čtvrt).

Právě protahování forenzního auditu do doby, kdy KSÚS řídil Dvořák, nynější opozice odmítá. Podle ANO to zakázku jen zbytečně prodraží. „Policie odložila trestní oznámení učiněné krajským zastupitelem Michaelem Pánkem z roku 2018,“ upozornil Bezděk s tím, že je zbytečné nechávat znovu kontrolovat něco, co už důkladně prověřila Policie ČR. Připomněl v té souvislosti, že forenzní audit pravděpodobně bude stát krajský rozpočet přes dva miliony korun.

Prověřování minulosti krajských silničářů: Stojí za tím kartelové dohody?

Bezděk se ohrazuje i vůči podmínkám, za kterých kraj vypsal výběrové řízení na zpracovatele forenzního auditu. „Vzbuzují pochybnosti, a to zejména s ohledem na velmi vysokou míru subjektivního hodnocení uchazečů, kdy kritérium nabídkové ceny činí pouze 30 procent a termín realizace 10 procent, což je v obdobných případech velmi neobvyklé,“ připomíná své výhrady. Přidává ale i další. „Pokud se podíváme na některé body minimálního rozsahu zakázky požadované vedením kraje, nelze se ubránit domněnce, že tato veřejná zakázka je ušita na míru určitým osobám, které se v minulosti současnému vedení Středočeského kraje osvědčily,“ míní Bezděk. Za neobvyklé označuje i posuzování nabídek na provedení auditu vedením kraje: podle něj by to mělo být svěřeno odborníkům.

Dostane jednání zastupitelů nové téma?

Zástupci ANO by o tom všem chtěli vést debaty na pondělním zasedání zastupitelů, stěží se jim však podaří prosadit toto téma jako nový bod programu jednání. A o tom, že prověřit hospodaření i nastavení procesů v KSÚS hlouběji do minulosti je nezbytné, nemá nynější vedení kraje pochybnosti. Policejní usnesení o odložení věci ještě podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) neznamená, že se nedělo nic špatného. Podrobněji zmapovat, co se v organizaci dělo, by tak měli i auditoři. O přesvědčení vedení kraje, že k nekalostem kolem zakázek KSÚS v minulém volebním období docházelo, svědčí i nedávné rozhodnutí krajských radních podat podnět k ÚOHS: úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS) upozornil, že se v této souvislosti také budou měnit dlouhodobé smlouvy s firmami zajišťujícími zimní i letní údržbu.

Debatu zastupitelů Středočeského kraje, která v pondělí začne od 10 hodin v budově krajského úřadu na pražském Smíchově, mohou zájemci sledovat osobně přímo na místě. Pohodlnější je zhlédnout na internetu přímý přenos, přičemž nahrávka bude později dostupná i v podobě záznamu. Video lze najít na webu krajského úřadu kr-stredocesky.cz.