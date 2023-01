Viditelnost se bude zlepšovat

Popularizátor astronomie Pavel Suchan upozornil, že nyní tuto kometu můžeme pozorovat malými dalekohledy i běžnými triedry. A první pozorovatelé už hlásí její viditelnost pouhým okem pod tmavou oblohou daleko od měst, připomněl. „Od poloviny ledna je kometa viditelná celou noc. Nejvyšší jasnosti by měla dosahovat na přelomu ledna a února,“ konstatoval Suchan, že stále zjasňuje – a období nejlepší viditelnosti je tedy stále před námi.

Kometa C/2022 E3 (ZTF) již překročila hranici viditelnosti pouhým okem.Zdroj: archiv České astronomické společnosti

Mírní však očekávání jasné komety, jakou bylo možné sledovat třeba v roce 2020. Ale považte – podívat se na něco, co snad mohli naposledy vidět neandertálci, přece jen stojí za trochu úsilí. Obzvlášť když je to naposledy: navždy.

Kometa s označením C/2022 E3 (ZTF) je vědcům známa od loňského 3. března. Ti spočítali, že kolem Slunce neprolétá poprvé. Mladý astronom Martin Mašek připomněl, že před současným vstupem do vnitřních částí sluneční soustavy byla na silně protáhlé eliptické dráze s periodou zhruba 47 500 let – a minimálně jeden oběh kolem Slunce má za sebou. Ten současný by však měl být poslední. „Vlivem gravitačního působení velkých planet se dráha komety po průletu vnitřními částmi sluneční soustavy změní na hyperbolu – a sluneční soustavu navždy opustí,“ upozornil, že za dalších 47,5 tisíce let už se tahle podívaná znovu nenabídne.

Malá nápověda: kousek od Polárky

Hledat kometu, která se přiletěla rozloučit – ideálně stále za pomoci nějakého dalekohledu – není náročný úkol ani pro laika: najít ji lze v oblasti mezi Velkým vozem a Malým vozem, což jsou asi nejznámější souhvězdí. Přesněji: na obloze od 21. ledna přešla do souhvězdí Draka, 25. ledna vstoupí do Malé medvědice a 30. ledna projde jen 10 stupňů od Polárky. Protože se dostala do cirkumpolární oblasti, nezapadá pod obzor: je pozorovatelná celou noc. Nejblíže k Zemi bude 1. února, kdy by také měla dosáhnout maximální jasnosti – a zkušení pozorovatelé by ji mimo město měli relativně snadno spatřit pouhým okem: jako drobnou mlhavou hvězdičku.

Od 2. února sice začne silně rušit Měsíc, protože 5. února nastane úplněk – nicméně bezměsíčná obloha čeká kometu zase od 8. února. To se bude pohybovat souhvězdím Vozky, pak 9. února vstoupí do souhvězdí Býka. „V Býku, tedy vysoko na zimní obloze, uvidíme kometu 11. a 12. února poblíž jasné planety Mars. To už ale její jasnost bude klesat pod hranici viditelnosti pouhým okem, ale až do konce února bude dobře pozorovatelná v triedrech,“ připomněl Suchan. S dodatkem, že v malých dalekohledech lze kometu spatřit až do konce března; to už ale bude velmi nízko nad obzorem v souhvězdí Eridanu.