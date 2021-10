Od počátku sledování vývoje pandemie loni v zimě už bylo onemocnění covid-19 vyvolávané novým typem koronaviru potvrzeno u bezmála 235,5 tisíce Středočechů; podle oficiálních statistik jde o 235 484 osob – z nichž seniorů ve věku 65 let a starších je bezmála 33 tisíc. Jako zesnulých v době nákazy jsou evidováni 3432 obyvatelé kraje. Praha hlásí celkem 192 985 zaznamenaných onemocnění (z toho 27,2 tisíce seniorů) a 2773 úmrtí. Navzdory vcelku rozšířeným představám naznačujících opak je tak na tom hlavní město celkově „lépe“ – alespoň v řeči čísel.

Celorepublikově se metropolitní region na nově zaznamenaných případech onemocnění významně podílí: jestliže v neděli přibylo dohromady 314 lidí s nově prokázanou covidovou nákazou, ve Středočeském kraji i s Prahou uprostřed z nich žije každý třetí. Nepočítá se ale s tím, že by krajská hygienická stanice chystala nějaká speciální omezení. Šalamunová zavrtěla hlavou na otázku Deníku jak ve vztahu k hromadným akcím, tak v souvislosti s nadcházejícími volbami. „Co se týká případných regionálních opatření, ve vztahu k hromadným akcím je rozhodně neplánujeme; pro ty jsou nastavena celostátní opatření, která jsou pořadatelé povinni dodržovat. Nemáme poznatky, že by se nemocní nakazili právě na takových akcích. Pro volby také existují opatření, která jsou povinně vyžadována – z našeho pohledu tedy není třeba nastavovat na regionální úrovni další,“ shrnula.

„Celkový počet covid pozitivních osob ve Středočeském kraji je aktuálně 1245, přičemž školy – žáci i pedagogové – tvoří zhruba čtvrtinu: je to konktrétně 312 osob,“ upřesnila Šalamunová na dotaz Deníku. Ve Středočeském kraji je nyní podle jejích slov 146 škol, kde je v karanténě minimálně jedna třída, tři školy jsou uzavřené.

Deníku to v pondělí potvrdila Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Na Berounsku byla situace v posledních 14 dnech opravdu nejhorší v kraji, ale o víkendu se situace změnila – a mezi nejzasaženější okresy Berounsko už nepatří,“ konstatovala; i podle ní má nyní pomyslného Černého Petra Praha-západ. Nejpříznivěji se jeví situace v pásu směřujícím od východu na jih: od Nymburska přes Kolínsko a Kutnohorsko k Benešovsku.

Předchozí dny naznačovaly ve srovnání s předcházejícím týdnem vzestup i ve středních Čechách. Například při středě z 87 na 96, pro čtvrtek nárůst ze 73 na 135, v pátek z 85 na 128 a v sobotu z 54 na 86. Stoupající trend oproti předchozímu týdnu vykazovala také Praha, kde největší výkyv vykázaly dvě po sobě jsoucí středy: ze 111 nových pacientů v předminulém týdnu na 154 v tom minulém. Také v následujících dnech statistiky očividně poskočily – avšak i v hlavním městě neděle naznačila možný klesající trend. Tři po sobě jdoucí neděle v metropoli vykazují vývoj 51–63–65. Takzvaná incidence, počet potvrzených případů za posledních sedm dní – což je číslo důležité pro zavádění protiepidemických opatření – dosahuje v Praze aktuálně hodnoty 60. Ve Středočeském kraji je to 47. Celostátně 42.

21–42–33. Tak se ve Středočeském kraji vyvíjel počet nově prokázaných případů nákazy koronavirem během neděle. Říkají to data zveřejňovaná ministerstvem zdravotnictví, Nejnovější dostupný údaj z 3. října by po období vzestupu mohl signalizovat obrat k poklesu – prozatím se však neděle jeví snad jako příslovečná první vlaštovka. Alespoň ve středních Čechách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.