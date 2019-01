Praha - Nového hejtmana místo Davida Ratha, který rezignoval na svůj post poté, co ho policisté zadrželi s krabicí obsahující sedm milionů korun a obvinili z přijetí úplatku, budou v pondělí volit členové krajského zastupitelstva Středočeského kraje. O tuto funkci se bude ucházet dosavadní náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková z ČSSD, jíž Rath před svým odchodem ze středočeské politické scény dočasně předal hejtmanské pravomoci.

David Rath. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Dát své hlasy by jí měli spolustraníci a komunisté, kteří v tomto volebním období podporují jednobarevnou krajskou vládu sociálních demokratů. Naopak občanští demokraté a zástupci STAN (starostové a nezávislí) Moravčíkovou nepodporují. Rádi by v čele kraje viděli někoho jiného: nejlépe člověka, který v uplynulých třech letech nezasedal s Rathem v radě kraje a neměl tak bezprostřední podíl na rozhodování jeho administrativy.

Rozložení sil se nemění

Vzhledem k rozložení sil ve středočeském zastupitelstvu ale oponenti neměli velkou šanci prosadit svoji vůli bez toho, že by se k nim přidali někteří zastupitelé z řad KSČM nebo ČSSD. To se při minulých hlasováních ještě nestalo – a i tentokrát zástupkyně komunistů Jiřina Fialová naznačila, že Moravčíková může počítat s podporou zastupitelů z její strany. „Ne se vším souhlasila," shrnula Fialová poznatky, které komunisté o postojích Moravčíkové získali ze zápisů o jednání středočeských radních. Zastupující hejtmanka navíc komunisty oslovila tím, jak zhodnotila jejich práci v krajských komisích a výborech zastupitelstva.

Oponenti levicového vedení kraje nicméně očekávali, že tentokrát by mezi koaličními zastupiteli mohla najít podporu. Marně – přestože ení tajemstvím, že v řadách sociálních demokratů nepanuje jednota, a to ani v natolik zásadní věci jako je rozhodnutí o tom, zda by dosavadní radní z „Rathovy éry" měli vyvodit politickou odpovědnost a dát své funkce k dispozici; spory se vedou i kolem středočeské kandidátky ČSSD pro příští krajské volby.

Členové krajské rady zatím na svých postech setrvávají, byť pro jejich odchod by bylo i nejvyšší vedení strany. Pro odstoupení se nejhlasitěji vyslovil náměstek hejtmana a senátor Marcel Chládek, zatímco další kolegové včetně Moravčíkové nesouhlasí. „Byl jsem svým názorem osamocen a podřídil jsem se," řekl Chládek novinářům. Svůj názor ale nezměnil. „Přešlapování na místě může být pro nás smrtící a horší než samotná kauza Davida Ratha," naznačil, že jako jediné řešení vidí odchod – v opačném případě to za pár měsíců socialistům spočítají voliči.

Odvolání radních neprošlo

Také opozice by se ráda dočkala krajské rady v novém složení. Aktuálně nejviditelnější z oponentů, mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati, nicméně odmítá, že se by se zde jednalo o politické boje, tedy předčasný vstup do předvolebního klání s využitím Rathovy aféry. „Důležité je, aby kraj fungoval a nepoškozovalo to občany Středočeského kraje," prohlásil Nwelati s tím, že bez obměny složení krajské rady to podle jeho přesvědčení nepůjde. „Nešlo selhání jednice, ale celého systému," zdůraznil Nwelati s dodatkem, že bez podpory ostatních sociálních demokratů a komunistů by Rath nebyl ničím.

Ladislav Kutík (ODS) přímo upozornil, že spoluodpovědnost předražování a amorální jednání hejtmana nesou všichni radní. A Luděk Jeništa ze STAN, spolupředkladatel návrhu na odvolání radních, oslovil členy krajské rady dokonce výchovně. „Dostali jste se do situace rodičů, jejichž nezletilé dítě překročilo zákon," nabídl pohled z Podblanicka starosta Vlašimi Jeništa, jenž apeloval, aby „etapa po Davidu Rathovi byla slušnější – a hlavně odpovědnější". „Tu odpovědnost musíte cítit i vy, jako se jí nemůže zříci rodič," obrátil se Jeništa ke členům krajské rady.

Hlasování zastupitelů ale jednání o odvolání krajských radních do programu jednání nepustilo – stejně jako všechny další návrhy předkládané opozicí. V reakci na to, že tudíž nebude odvolávána ani regionální rada regionu soudržnosti, svoji funkci v tomto orgánu okamžitě prohlášením na plénu složil jediný zástupce z řad opozice Radek Větrovec (ODS).

Opozice zůstala stranou

Nynější ministr zemědělství a někdejší hejtman Petr Bendl z ODS, kterého na postu hejtmana vystřídal právě Rath, naznačil, že nyní není čas na politikaření a jeho strana je připravena pomáhat najít východisko z nejhlubší krize, v jaké se kdy kterýkoli kraj v české republice ocitl. „Kauzu odnášejí nevinní lidé, ve Středočeském kraji nejsou čerpány evropské peníze," zdůraznil Bendl, podle jehož slov jsou občanští demokraté také připraveni jednat o řešení problémů, které aktuálně považují za nejpalčivější: o dopravní obslužnosti a situaci ve školách, kde ODS pálí jak finanční situace, tak obsazování vedoucích postů, jež se z pohledu opozice děje nikoli podle kvality kandidátů, ale podle politických funkcí.

ODS neúspěšně přišla s řadou návrhů konkrétních změn. Chtěla například odvolat poslance Richarda Dolejše (ČSSD), politika velmi blízkého Rathovi a „šedé eminence" s vlastní kanceláří na hejtmanství z postu předsedy i člena komise krajské rady pro rozvoj měst a obcí, o placené funkce by podle představ občanských demokratů měli přijít komunističtí zastupitelé Jiřina Fialová, šéfka výboru pro zdravotnictví, a Pavel Jetenský, který stojí v čele finančního výboru. Měli prý dostatek informací – a přesto se proti nepravostem nepostavili a naopak Rathovy návrhy podporovali při hlasování zastupitelů. Dan Jiránek (ODS) také přichází s požadavkem zjistit stav středočeských krajských financí – údajné „zločinecké spiknutí" podle jeho informací zadlužilo kraj podstatně více, než jak to dosud bylo zastupitelům prezentováno – a včas se připojit s nárokem na náhradu škod, který podle jeho slov kraji vznikly. Starosta Slaného Ivo Rubík (ODS) dokonce navrhl přijetí rázného usnesení následujícího zně­ní:

„David Rath se zasloužilo rozvrat Středočeského kraje. Žádný z těchto návrhů ale při hlasování nedostal podporu potřebnou k tomu, aby se jím zastupitelé dále zabývali.

Handrkování a dohadování

Kvůli kopírování dokumentů, které všichni zastupitelé musí před hlasováním obdržet, se počátek vlastní rozpravy opakovaně posunul. Pak se ještě ozvala ČSSD s požadavkem přestávky na prostudování těchto materiálů. Už předtím se ale se ale zastupitelé stihli dostat do sporu, zda aktuální 22. zasedání středočeského zastupitelstva smí řídit Moravčíkovou pověřený radní Miloš Petera – podle ODS z jednacího řádu vyplývá, že se vedení schůze měla ujmout ona sama. Debaty se trhly rovněž kolem toho, co říká jednací řád o možnostech zastupitelů účastnit se rozpravy. Důsledkem je to, že program jednání nebyl schválen ani po bezmála dvou hodinách konání schůze.

Nenaslouží si prý víc než krabici s vínem

Miniaturní happening předcházel v pondělí jednání středočeských krajských zastupitelů v budově krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově. Trojice zástupců Změny 2012 uspořádala akci nazvanou Ve víně je pravda – na práh krajského úřadu vyskládala krabice s vínem doplněných fotografiemi všech členů kontrolního výboru středočeského krajského zastupitelstva – jak z řad ČSSD a KSČM, tak i tří zástupců ODS a jednoho ze STAN. Podle mluvčího Změny 2012 Milana Hamerského kontrolní výbor za tři roky „nic nezkontroloval". „Žádáme demisi všech orgánů Středočeského kraje, především regionální rady operačního programu a kontrolního výboru, které neplnily svoji funkci, případně přihlížely korupčnímu jednání hejtmana a rady Středočeského kraje," zdůraznil Hamerský, podle jehož slov si členové těchto orgánů lepší odměnu nežli krabicové víno za svou práci nezaslouží.

Předsedkyně kontrolního výboru Dagmar Nohýnková (ODS), která je jedinou placenou funkcionářkou kraje z řad opozičních zastupitelů, ale takovýto pohled rázně odmítá. Řady vyžádaných materiálů se prý nedočkala, dokonce úředníci měli zákaz poskytovat jí informace. A to, že by kontrolní výbor za takovýchto okolností nic neudělal, rázně odmítá. „Dělali jsme tiskové konference, vydali desítky tiskových zpráv, máme další dokumentaci jako žádosti o posouzení a o výklad zákonů adresované ministerstvu vnitra.

Nohýnková také odmítá, aby na ni kdokoli ukazoval a na její hlavu svaloval vlastní odpovědnost. „Jestliže náměstek Marcel Chládek teď vidí vinu v kontrolním výboru, zdokumentuji požadavky, které jsem měla speciálně na něj a na které neodpověděl – nebo velice vágně, takže jako by neodpověděl," durdí se Nohýnková. To, že by vyžádané odpovědi nepřicházely, ale odmítá Marcel Hrabě z ČSSD. Podle jež došlo k jedinému provinění, které následně bylo promptně napraveno. „Nemůžu za to že jste si je nevyžádali," obrátil se směrem k pravicovým kritikům – a vyvolal tak handrkování o zasvěcených odpovědích lidí, kteří o problému něco vědí.